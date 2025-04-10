«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Poco M7 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи нового смартфона Poco M7 Pro. Стоимость устройства начинается от 21 990 руб., в период до 4 мая 2025 г. действует скидка в 2 000 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфон оснащен процессором Dimensity 7025-Ultra, поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и возможность расширения еще до 12 ГБ за счет встроенной памяти. Встроенное хранилище емкостью до 256 ГБ выполнено по стандарту UFS 2.2.

Poco M7 Pro 5G получил аккумулятор емкостью 5110 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Интеллектуальная система управления зарядкой адаптируется под привычки пользователя, продлевая срок службы батареи. Технологии прогнозирования износа помогают сохранить работоспособность устройства на длительное время.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » объявляет о старте продаж Poco M7 Pro

Новинка оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 и пиковой яркостью до 2100 нит. Частота обновления экрана составляет до 120 Гц, частота отклика — до 2160 Гц. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и SGS по стандартам защиты зрения. Двойные динамики дополнены поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а функция усиления громкости до 300% обеспечивает комфортное прослушивание даже в шумной обстановке.

Основная камера – 50 МП с сенсором Sony IMX882 и светосильной диафрагмой f/1.5, есть поддержка оптической и электронной стабилизации. Доступен 2-кратный сенсорный зум и интеллектуальные функции улучшения изображений, такие как Zoom AI. Фронтальная камера на 20 МП с искусственным интеллектом автоматически переключается на широкоугольный режим, чтобы в кадре было место для всех.

Устройство весит всего 190 г, имеет ширину 75,7 мм и доступно в трех цветах: зеленый, серебристый и фиолетовый. Смартфон защищен от пыли и брызг по стандарту IP64.

Poco M7 Pro доступен в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» в следующих конфигурациях: 8 ГБ + 256 ГБ — по цене от 21 990 руб., 12 ГБ + 256 ГБ — по цене от 23 990 руб. С 10 апреля по 4 мая 2025 г. действует специальное предложение: 8 ГБ + 256 ГБ — от 19 990 руб., 12 ГБ + 256 ГБ — от 21 990 руб.