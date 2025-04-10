«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Poco M7 Pro
«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи нового смартфона Poco M7 Pro. Стоимость устройства начинается от 21 990 руб., в период до 4 мая 2025 г. действует скидка в 2 000 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».
Смартфон оснащен процессором Dimensity 7025-Ultra, поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и возможность расширения еще до 12 ГБ за счет встроенной памяти. Встроенное хранилище емкостью до 256 ГБ выполнено по стандарту UFS 2.2.
Poco M7 Pro 5G получил аккумулятор емкостью 5110 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Интеллектуальная система управления зарядкой адаптируется под привычки пользователя, продлевая срок службы батареи. Технологии прогнозирования износа помогают сохранить работоспособность устройства на длительное время.
Новинка оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 и пиковой яркостью до 2100 нит. Частота обновления экрана составляет до 120 Гц, частота отклика — до 2160 Гц. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и SGS по стандартам защиты зрения. Двойные динамики дополнены поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а функция усиления громкости до 300% обеспечивает комфортное прослушивание даже в шумной обстановке.
Основная камера – 50 МП с сенсором Sony IMX882 и светосильной диафрагмой f/1.5, есть поддержка оптической и электронной стабилизации. Доступен 2-кратный сенсорный зум и интеллектуальные функции улучшения изображений, такие как Zoom AI. Фронтальная камера на 20 МП с искусственным интеллектом автоматически переключается на широкоугольный режим, чтобы в кадре было место для всех.
Устройство весит всего 190 г, имеет ширину 75,7 мм и доступно в трех цветах: зеленый, серебристый и фиолетовый. Смартфон защищен от пыли и брызг по стандарту IP64.
Poco M7 Pro доступен в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» в следующих конфигурациях: 8 ГБ + 256 ГБ — по цене от 21 990 руб., 12 ГБ + 256 ГБ — по цене от 23 990 руб. С 10 апреля по 4 мая 2025 г. действует специальное предложение: 8 ГБ + 256 ГБ — от 19 990 руб., 12 ГБ + 256 ГБ — от 21 990 руб.