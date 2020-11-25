Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео

Бренд Poco, созданный Xiaomi в 2018 г., выпустил смартфон М3 с батареей огромной емкости – больше, чем у любого другого смартфона Xiaomi. M3 стал последним аппаратом, вышедшим у Poco как у подразделения Xiaomi – компания намерена стать независимой и разрабатывать собственные устройства связи.

Доступная новинка Xiaomi Poco

Компания Poco, изначально созданная китайской Xiaomi, анонсировала новый Android-смартфон M3. Мобильник, как и другие представители линейки Poco, характеризуется минимальной ценой на фоне аналогов и максимальным аппаратным наполнением в своем ценовом сегменте.

Основной упор в Poco M3 сделан на дизайн и на систему питания, которая в данном случае представлена аккумулятором на 6000 мАч. Для Xiaomi это рекордный показатель – ни один из существующих смартфонов компании такой АКБ похвастаться не может.

В плане дизайна Poco M3 отличается от всех смартфонов, имеющихся в продаже. В первую очередь из общей массы его выделяет гигантский модуль камеры, во всю ширину тыльной панели, хотя самих модулей здесь всего три, и они небольшие. Второе отличие – это отделка задней части корпуса, которая выполнена из матового пластика и имеет текстуру «под кожу». От стекла или металла производитель в данной модели решил отказаться.

Poco M3

Poco M3 поступит в продажу сначала в Индии и Китае, и пока неясно, доберется ли он до российских магазинов, хотя устройства этого бренда в российской рознице доступны. Младшая версия смартфона получила 64 ГБ встроенной памяти и цену в размере $149 (11,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2020 г.), а старшая предлагает 128 ГБ за $169 (12,8 тыс. руб.). Продажи начнутся 27 ноября 2020 г. в так называемую «Черную пятницу», и в этот день смартфон будет доступен со скидкой $20 (1500 руб.). В обеих комплектациях предусмотрено по 4 ГБ оперативной памяти.

Никакого MediaTek

Смартфон Poco M3, несмотря на свою дешевизну, лишен процессора MediaTek, хотя Xiaomi нередко использует их в своих бюджетных моделях. Unisoc ему тоже не достался – он работает на Snapdragon 662 производства американской Qualcomm. Напомним, что в обозримом будущем Xiaomi может отказаться от чипов этой компании.

Тестирование Poco M3

Snapdragon 662 производится на фабриках TSMC по 11-нанометровому техпроцессу. В его распоряжении имеются восемь ядер Kryo 260 на частоте до 2 ГГц и интегрированная видеокарта Adreno 618. В составе процессора есть LTE-модем Cat.13 и модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с поддержкой диапазонов 5 и 2,4 ГГц.

Большой дисплей, гигантский аккумулятор

Poco M3 укомплектован экраном 6,53 дюйма, и этим он похож на российский смартфон BQ Magic L, появившийся 24 ноября 2020 г. Но, в отличие от него, прочие параметры дисплея у Poco M3 лучше.

В Poco M3 сохранен разъем под проводные наушники

Например, экран Poco M3 при одинаковой диагонали имеет меньшую толщину нижней рамки, а его разрешение, напротив, выше Full HD+ или 2340х1080 точек. Что касается батареи нового смартфона, то у нее при емкости 6000 мАч есть поддержка ускоренной 18-ваттной зарядки через современный порт USB-C.

Фотокамеры и прочие характеристики

Poco M3 снаряжен набором из четырех камер. Фронтальный модуль имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2,0, основной сенсор главной камеры – 48 Мп и f/1,79. Рядом с ним находятся сенсор глубины и камера макросъемки, оба 2-мегапиксельные и с диафрагмой f/2,4.

Камера - один из главных элементов дизайна Poco M3

Сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет ни на задней крышке, ни под экраном – он вынесен на боковой торец. Poco M3 поддерживает две SIM-карты и имеет отдельный слот под накопители microSD. Из коробки на смартфоне установлена ОС Android 10 с дополнительной прошивкой MIUI 12.

Poco M3 поддерживает VoLTE, имеет при себе FM-тюнер, вход под проводные наушники, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и расширенный, по современным меркам, комплект поставки – в коробке покупатель обнаружит базовый силиконовый чехол-бампер и то, что Apple отняла у фанатов своих устройств – мощный блок питания. Размеры Poco M3 составляют 162х 77х10 мм, вес – 198 граммов.

Независимость бренда

Сразу после показа M3 представители Poco опубликовали в официальном Twitter компании сообщение, в котором говорится о ее намерении превратиться в независимого производителя. Это означает, что линейка устройств компании преобразится – если раньше она выпускала внешне модифицированные устройства Xiaomi, а иногда и Redmi (еще одна «дочка» Xiaomi), то теперь она сосредоточится на устройствах собственной разработки.

Заявление о подготовке к разрыву с Xiaomi

Poco шла к этому достаточно долго – еще в январе 2020 г., до мировой пандемии коронавируса, о стремлении компании к независимости сообщил исполнительный директор индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain).

Полный текст сообщения

Бренд Poco был основан в 2018 г., и его первым смартфоном стал Pocophone F1. Это переименованный флагман Xiaomi Mi 8, он вышел 22 августа 2018 г. в Индии и стоил дешевле оригинала – от 21,3 тыс. рупий (19 тыс. руб. по курсу на момент релиза). В Россию смартфон приехал 27 августа 2018 г., подорожав до 24 тыс. руб. за минимальную комплектацию.

Pocophone F1. «первенец» Poco

Вторым смартфоном бренда стал Poco X2 – его премьера состоялась в начале февраля 2020 г. В отличие от F1, аппарат относится к среднему классу – это переименованный Redmi K30 4G, получивший идентичные характеристики и внешний вид. В КНР Redmi K30 4G вышел в декабре 2019 г. по цене от 1600 юаней (14,5 тыс. руб. по курсу на день начала продаж), и Poco X2 оценивается примерно в эту же сумму.

За время своего существования Poco вывела свои смартфоны на 35 рынков. Основными для компании стали Великобритания, Индия, Испания и Италия. Всего компания реализовала свыше 6 млн устройств, из которых 2,2 млн пришлось на флагман Pocophone F1.