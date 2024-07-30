Заклятый конкурент Xiaomi выпустил супердешевые смартфоны, которые снимают не хуже iPhone. Видео

Realme анонсировала смартфоны 13 Pro и 13 Pro+, в которых основной упор сделан на фотокамеры и программную обработку снимков. Обе модели оснащены ИИ-улучшайзерами изображений и неплохой аппаратной составляющей, но стоят они при этом в пределах 28-38 тыс. руб. в зависимости от конфигурации. Если верить Realme, то оба смартфона снимают на уровне топовых мобильников современности, к коим относятся и новейшие Apple iPhone 15.

Камерофон по цене бюджетника

Компания Realme из холдинга ВВК, основной конкурент Xiaomi на российском мобильном рынке, показала два новых смартфона – 13 Pro и 13 Pro+. Оба аппарата предназначены в первую очередь для ценителей качественных снимков, поскольку акцент в них сделан именно на фотокамеры.

Премьера 13 Pro и 13 Pro+ состоялась в Индии, но, как показала практика, почти все новинки Realme, представленные в этой стране, в скором времени оказываются на мировом рынке и добираются до России. И покупать устройства Realme лучше официально и именно в стране, где они будут эксплуатироваться – компания иногда блокирует россиянам мобильники, приобретенные за пределами российских границ.

Realme Отличить 13 Pro от 13 Pro+ внешне можно только по цвету корпуса и блоку камер

На рынке Индии младший смартфон Realme 13 Pro будет доступен в трех комплектациях. Базовая имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и стоит 27 тыс. рупий (27,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 июля 2024 г.), затем идут 8/256 ГБ (29 тыс. рупий, 30 тыс. руб.) и 12/512 ГБ (32 тыс. рупий, 33,1 тыс. руб.).

Realme 13 Pro+ стоит немного дороже: 33 тыс. рупий (34,1 тыс. руб.) за 8/256 ГБ, 35 тыс. рупий (36,2 тыс. руб.) за 12/256 ГБ и 37 тыс. рупий (38,2 тыс. руб.) за 12/512 ГБ. Старт продаж в Индии – 6 августа 2024 г. Для 13 Pro доступно три цвета корпуса – золотой, фиолетовый и зеленый, а 13 Pro+ будет продаваться только в золотом и зеленом оттенках.

Главный ингредиент

Тыльная камера более дорогого смартфона Realme 13 Pro+ имеет основной сенсор на 50 МП, и это Sony LYT-701 с апертурой f/1.88 и оптической стабилизацией. Он дополнен 8-мегапиксельной широкоугольной камерой (f/2.2) еще одним модулем 50 МП, но на этот раз с сенсором Sony LYT-600, перископическим телеобъективом с трехкратным оптическим зумом, 120-кратным программным зумом и апертурой f/2.65.

У Realme 13 Pro место основного сенсора занимает Sony LYT-600 с апертурой f/1.88 с оптической стабилизацией, а также есть 8-мегапиксельный широкоугольный датчик (f/2.2). Третий модуль, в отличие от старшей модели, отсутствует.

realme Камера - главная отличительная черта новинок

Обе модели имеют 32-мегапиксельную фронтальную камеру и длинный список технологий улучшения изображения Realme Hyperimage+, основанных на искусственном интеллекте. В их числе – Ultra Clarity, Smart Removal, Group Photo Enhance, and Audio Zoom. Realme утверждает, что новинки снимают не хуже гораздо более дорогих флагманских моделей.

Камеры – это основное крупное отличие между смартфонами. Также различается поддерживаемая мощность зарядки.

Экран и процессор

Обе новинки Realme имеют одинаковые экраны – это AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ или 2412х1080 точек и диагональю 6,7 дюйма. Дисплей занимает 93% лицевой панели, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и скрывается под защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7. Заявленная контрастность – 5000000:1, пиковая яркость – 2000 нит, производителем обещано 20 тыс. уровней регулировки яркости.





Распаковка Realme 13 Pro и 13 Pro +

Внутри обоих смартфонов установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, вышедший в сентябре 2023 г. и выпускающийся по техпроцессу 4 нм. Имеет четыре ядра Cortex-A78 на 2,4 ГГц и и столько же ядер Cortex-A55 на 1,95 ГГц, а также видеоподсистему Adreno 710. Результат в AnTuTu 10 – почти 599 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 2940 баллов в многоядерном режиме.

Что еще есть в смартфонах

Realme не раскрывает тип используемых в смартфонах оперативной памяти и флеш-накопителя. Портал GizmoChina пишет, что ОЗУ здесь – это LPDDR4X, а накопитель – UFS 3.1. Другими словами, память хоть и быстрая, но не самая передовая на рынке – уже есть UFS 4.0 и LPDDR5X.

В них есть защита от воды и пыли по стандарту IP65, батарея емкостью 5200 мАч, поддержка 5G-сетей и ОС Android 14 с прошивкой realmeUI 5.0. 13 Pro+ поддерживает быструю зарядку 80 Вт (49 минут с нуля до 100%, по данным GizmoChina), 13 Pro – 45 Вт. В обоих случаях соответствующий блок питания входит в комплект поставки наряду с чехлом и защитной пленкой на экран.

realme Задняя панель может быть стеклянной или кожаной

Смартфоны поддерживают установку двух SIM-карт, имеют ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6 с диапазонами 2,4 и 5 ГГц), но не располагают NFC-модулями для бесконтактной оплаты. Впрочем, в современной России эта технология почти не используется – ее почти повсеместно заменили QR-коды для оплаты.

Телефоны доступны в версиях со стеклянной и кожаной задней панелью. Весят мобильники в пределах 190 граммов при толщине около 8,5 мм. Стоимость также включает стереодинамики с поддержкой улучшающих звучание технологий Dolby Atmos и Hi-Res Audio.