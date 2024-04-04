В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых моделей смартфонов линейки 12 Pro (12 Про), получивших флагманский перископический телеобъектив, портретную телефотокамеру, а также дизайн в стиле премиальных часов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новый Realme 12 Pro+ (12 Про +) получил перископический телеобъектив OmniVision OV64B 1/2 («Омнивижн ОуВи64Би 1/2»). Ввиду сложности и высокой стоимости производства технологии подобными объективами обычно оснащаются только устройства премиального уровня, однако серия Realme 12 Pro привносит флагманский опыт фотосъемки и в средний сегмент. Перископический телеобъектив Realme 12 Pro+ предлагает трехкратный оптический зум, шестикратный внутрисенсорный зум, 120-кратный цифровой зум и фокусное расстояние в 71 миллиметр, идеальное для портретной съемки. В основе — сенсор OmniVision OV64B с разрешением 64 мегапикселей и технологией объединения пикселей (биннинг) 4 в 1, который обеспечивает четкие и детализированные изображения даже при слабом освещении или при съемке с зумом.

Один из важнейших элементов системы камер — технология SuperOIS («СуперОЙС»), обеспечивающая сверхвысокую стабилизацию изображения. В сочетании с флагманским сенсором основной камеры Sony IMX890 («Сони АйЭмИкс890») это позволяет создавать снимки высокого качества в различных условиях, в том числе при низкой освещенности. Благодаря сочетанию передового перископического телеобъектива, флагманской основной камеры Sony IMX890 и сверхширокоугольного объектива, система камер Realme 12 Pro+ охватывает пять самых популярных фокусных расстояний без потери качества: 0,6X, 1X, 2X, 3X и 6X.

В «младшей» модели Realme 12 Pro используется сенсор Sony IMX709 («АйЭмИкс709») с разрешением 32 мегапикселя, предлагающий двукратный оптический зум, что позволяет снимать портреты в отдалении. Кроме того, модуль поддерживает внутрисенсорное четырехкратное увеличение без потери качества. Аналогичные по размеру сенсоры обычно используются только в устройствах флагманского уровня, отмечает производитель. В качестве основного модуля Realme 12 Pro получил Sony IMX882 («АйЭмИкс882») с разрешением 50 мегапикселей, технологией биннинга 4 в 1 и оптической стабилизацией.

Кроме того, смартфоны оснащены тремя специальными фильтрами. В них используется алгоритм «Кинематографическое боке» для портретной съемки. Эта функция оживляет портретные снимки, предлагая несколько вариантов эффекта размытия фона, что делает человека более динамичным и выделяет его в кадре. При этом возможность предпросмотра настройки диафрагмы в реальном времени позволяет управлять глубиной резкости. Режим кинематографического портрета в модели 12 Pro+ имеет кроп-фокусное расстояние, эквивалентное 80 миллиметрам. Также камеры смартфонов серии Realme 12 Pro позволяют снимать в широкоформатном соотношении 2,39:1, чтобы создавать фото и видео в классическом киноформате без необходимости обрезать кадры.

Новая серия отличается высокой производительностью. Модель Realme 12 Pro+ получила 8-ядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 2 («7Эс Джен 2») с пиковой частотой 2,4 ГГц для ядер Cortex-A78 («Кортекс-Эй78») и 1,95 ГГц для ядер Cortex-A55 («Кортекс-Эй55»), дополненный графическим процессором Adreno 710 (Эйдрино 710). Он оснащен производительным чипом обработки изображения (ISP) и является сбалансированным решением по соотношению производительности, автономности и качеству обработки изображений. Процессор получил 650-700 тысяч баллов в AnTuTu («АнТуТу»).

Модель 12 Pro оснащена процессором Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 5G («6 Джен 1 5 Джи»), выполненным по технологии 4 нм. Процессор также получил 8-ядерную архитектуру, а его пиковая частота достигает до 2,2 ГГц для ядер Cortex-A78 и 1,8 ГГц для ядер Cortex-A55. Чипсет набрал 600-650 тысяч баллов в AnTuTu.

Cистема охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера 3D VC Cooling System («3Дэ ВиСи Кулинг Систем»), поддерживает оптимальную температуру для максимальной производительности.

Студия Realme Design («Дизайн») создавала дизайн серии 12 Pro в сотрудничестве с известным французским часовщиком Оливье Савео, известным по своей работе с швейцарскими брендами Rolex («Ролекс»), Roger Dolby («Роджер Долби»), Piaget («Пьяже»), Breitling («Брайтлинг») и Quentin («Квентин»). В результате этой коллаборации элементы премиальных часов были адаптированы для смартфонов: камеру окружает золотой безель с текстурой, состоящей из 300 металлических линий по всей окружности, а стекло на камере выглядит как полированный циферблат с более чем 500 узорами в виде солнечных лучей с переплетениями света и теней.

Смартфоны серии также получили металлическую отделку на задней панели. Ее ромбовидный узор напоминает браслет часов Jubilee («Джубили»), что добавляет устройству нотку роскоши. Покрытие корпуса из премиальной веганской кожи сочетает в дизайне прочность и элегантность: новое покрытие на 30% мягче, чем отделка предыдущих моделей, и лучше противостоит внешнему воздействию. Прочный корпус дополняет защита от влаги и пыли по стандарту IP65 («АйПи65») — впервые для устройств Realme в России.

Пользователи смартфонов серии Realme 12 Pro смогут полностью погрузиться в просматриваемый контент благодаря 6,7-дюймовому изогнутому OLED-экрану (ОЛЭД-экрану) с частотой обновления 120 Гц, соотношением экрана к корпусу 93% и высокой пиковой яркостью 950 нит. Дисплей отображает спектр из 1,07 миллиарда цветов со 100% цветовым охватом P3 («Пи3»), что обеспечивает яркое и реалистичное изображение.

Смартфоны серии 12 Pro можно активно использовать весь день, не беспокоясь о необходимости подзарядки: они оснащены емким аккумулятором на 5000 мАч и мощным зарядным устройством SUPERVOOC 67 Вт.

Благодаря двойной сертификации Dolby Atmos («Долби Атмос») и Hi-Res («Хай-Рес»), серия 12 Pro предоставляет исключительные впечатления от прослушивания с четким объемным звуком с эффектом погружения. Кроме того, смартфоны оснащены превосходной системой вибрации O-Haptic («О-Хаптик»), сообщается в пресс-релизе.

Обе модели серии Realme 12 Pro получили до 12 ГБ + 12 ГБ динамической оперативной памяти и хранилище объемом до 512 ГБ.

Смартфоны серии 12 Pro получили интерфейс realme UI 5.0 («ЮИ 5.0») на базе Android 14, который делает взаимодействие с ними еще проще и удобнее. Флэш-капсула предоставляет доступ в одно касание к ряду функций смартфона, включая запись с экрана и звонки. Функция интеллектуального выделения изображений позволяет легко выделять объекты на фотографиях и делиться ими, поддерживая распознавание нескольких объектов одновременно. Инструмент Phonelink («Фонлинк») легко подключает устройство к ПК через программу Microsoft LTW («ЭлТиДаблю»), обеспечивая мгновенную синхронизацию звонков, текстов и передачи файлов без необходимости установки дополнительного ПО.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс.магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.