Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу

В российских магазинах электроники поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с интеллектуальным шумоподавлением, продолжительным временем автономной работы до 38 часов и эргономичным дизайном.

Honor Choice Earbuds X7 Pro получили инновационную конструкцию с двумя коаксиальными динамиками: основным, имеющим титановое покрытие, и дополнительным, выполненным из сверхтонкой пьезоэлектрической керамики. Такая технология позволяет воспроизводить широкий диапазон от 16 Гц до 40 кГц, передавая насыщенные низкие и чистые высокие частоты для максимально естественного звучания. Благодаря кодеку LDAC и сертификации Hi-Res скорость передачи достигает 990 кбит/с, обеспечивая точную передачу звука в формате 24 бит/96 кГц.

Каждый наушник оснащен тремя микрофонами и интеллектуальной системой шумоподавления Deep Noise Cancellation 3.0, снижающей уровень фоновых звуков до 50 дБ. Несколько режимов прослушивания адаптируются к различным условиям работы в шумной среде, а встроенный алгоритм на основе глубокой нейронной сети) устраняет помехи во время звонков для максимально разборчивой речи даже при сильном ветре.

Honor Choice Earbuds X7 Pro обладают высокой автономностью: одного заряда хватит на 8 часов прослушивания музыки, а при использовании зарядного кейса суммарное время работы достигает 38 часов. За стабильное соединение при слабом сигнале, например в метро или крупных торговых центрах, отвечает энергоэффективный чип Bluetooth 5.4.

Зарядный кейс овальной формы с практичным расположением порта и лаконичным светодиодным индикатором сочетает простоту и функциональность. Вес каждого наушника составляет 4,8 г, а легкая и удобная конструкция способствует комфортному использованию в течение всего дня. Управление воспроизведением и звонками интуитивно понятно и осуществляется с помощью сенсорных зон на ножках. Для игр предусмотрен специальный режим, который активируется удержанием обеих ножек в течение трех секунд и сокращает задержку звука. Дополнительный комфорт обеспечивают амбушюры из антибактериального силикона, датчики определения ношения, возможность одновременного подключения к двум устройствам, а также защита от влаги и пыли по стандарту IP54, благодаря чему наушники подходят для тренировок и прогулок в любую погоду.

Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro уже доступны в черном и белом цветах в магазинах DNS, «Билайн», МТС и «Мегафон» по цене 4,49 тыс. руб. В период с 15 по 31 августа действует скидка тыс. руб.