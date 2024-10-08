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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшета Honor PAD X8A

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж планшета Honor PAD X8A. Стоимость устройства в «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 16 990 руб. В период с 8 по 21 октября 2024 г. действует специальное предложение: скидки 4000 и 5000 руб. в зависимости от конфигурации памяти и наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor Pad X8a в цельнометаллическом корпусе из алюминия весит 495 грамм, а его толщина составляет 7,25 мм.

Экран Honor FullView с диагональю 11 дюймов и технологиями защиты зрения обладает полезной площадью 84% за счет тонких рамок, разрешением 1920x1200 для высокой четкости и детализации изображения, а также широкими углами обзора и частотой обновления 90 Гц.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшета Honor PAD X8A

Планшет Honor Pad X8a оснащен четырьмя технологиями защиты зрения для комфортного взаимодействия с экраном в течение длительного времени и при любом уровне окружающей освещенности. «Динамическая яркость» за счет микрорегулировок интенсивности подсветки имитирует изменения естественного освещения, снижая утомляемость глаз. Кроме того, планшет поддерживает режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее время и ночью, имеет сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света на аппаратном уровне и отсутствию мерцания.

Honor Pad X8a построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680. Батареи емкостью 8300 мАч хватает на 56 дней работы в режиме ожидания, 57 часов воспроизведения музыки через динамики устройства или 14 часов непрерывного просмотра онлайн-видео.

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Honor Pad X8a оснащен аудиосистемой с четырьмя громкими динамиками с увеличенной амплитудой, а технология Honor Histen оптимизирует звучание в зависимости от контента. Планшет получил сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless. Кроме того, Honor Pad X8a поддерживает технологию интеллектуального улучшения качества голоса и шумоподавления во время онлайн-конференций и звонков.

Операционная система MagicOS 8.0 на базе Android 14 обеспечивает улучшенный пользовательский опыт и экосистемные взаимодействия между мобильными устройствами и ноутбуками Honor. Планшет поддерживает режим разделения экрана, использование плавающих окон, большие папки с изменяемым размером, расширяемые иконки приложений для запуска определенных функций в одно касание. Кроме того, пользователям доступен сервис AppExtender для одновременного работы в двух независимых окнах приложений, быстрая передача данных Honor Share, режим «Мультиэкран», перенос данных со старых устройств с помощью утилиты DeviceClone и другие функции для продуктивного использования Honor Pad X8a.

Стоимость планшета с конфигурацией памяти 4+64 ГБ составляет 16 990 руб., версия 4+128 ГБ поступила в продажу по цене 18 990 руб.

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