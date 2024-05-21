Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны

Компания diHouse предлагает по-настоящему оригинальные модели беспроводных наушников от английского бренда Nothing – модели Ear и Ear (a). Модели Nothing Ear и Ear (a) заключены в прозрачный противоударный кейс, который не потемнеет со временем. Корпус наушников также имеет прозрачный дизайн, который открыто демонстрирует детали, расположенные внутри каждого из них. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Nothing специализируется на разработке потребительской электроники. Компания стремится не только создавать качественные продукты, но и предложить потребителю нечто уникальное. Наушники Nothing не похожи ни на какие другие, их необычный дизайн подчеркивают индивидуальность пользователя и выделяет его из толпы.

Nothing Ear и Ear (a) оснащены сверхмощными и при этом компактными динамиками размером всего 11 мм, которые обеспечивают высокое качество звука. Специальный алгоритм захватывает и усиливает басы, добавляя музыке объема и глубины. Кроме того, в наушниках используется технология аудиокодирования LDAC, которая обеспечивает передачу звука в высоком разрешении (Hi-Res) через Bluetooth-подключение.

Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны

Опция Dual Connection дает возможность подключения наушников сразу к двум устройствам (например, ноутбуку и смартфону) и быстрого переключения между ними. Модели оснащены умным алгоритмом активного шумоподавления, который предлагает четыре варианта работы: высокий, средний, низкий и адаптивный.

Расширенные настройки работы наушников доступны в мобильном приложении Nothing X. Обе модели защищены от воздействия влаги и поддерживают быструю зарядку.

Наушники Ear предлагают индивидуальную настройку звукового профиля с помощью теста через мобильное приложение Nothing X. Устройство будет адаптировать особенности звучания в соответствии с предпочтениями пользователя в режиме реального времени. Время работы без шумоподавления: до 9,5 часов (только наушники), 42,5 часов (с кейсом). Время работы c шумоподавлением: до 5,5 часов (только наушники), 24,5 часов (с кейсом). Модель представлена в черном, белом и трендовом желтом цвете, который сразу привлекает к себе внимание.

Наушники Ear (a) практически не допускают искажений, а чистота звучания значительно повышается благодаря керамической диафрагме. Передача аудио осуществляется с максимально низкой задержкой. Время работы без шумоподавления: до 8,5 часов (только наушники), 40,5 часов (с кейсом). Время работы c шумоподавлением: до 5,2 часов (только наушники), 24 часов (с кейсом). Модель представлена в двух универсальных цветах – черном и белом.