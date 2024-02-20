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Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж модели Spark 20 Pro+, флагмана линейки Spark. Смартфон выделяется изогнутым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, камерой 108 МП и процессором MediaTek Helio G99 Ultimate. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

AMOLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма имеет закругленные на 56,5 градуса края, которые улучшают эргономику устройства и дополняют смартфон эффектом экрана без рамок. Края дисплея защищены от случайных касаний благодаря специальной настройке, предусмотренной в меню. Экран оснащен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а в комплекте присутствует дополнительное защитное стекло. Разрешение экрана – Full HD+, яркость – до 1000 нит, частота обновления – 120 Гц.

В Spark 20 Pro+ сканер отпечатка пальца встроен в экран. Умный виджет Dynamic Port в виде интерактивного островка в зоне фронтальной камеры сообщит пользователю о входящем вызове, разблокировке по лицу или подключении зарядки.

Основная камера 108 МП с технологией объединения пикселей 9-в-1 создает фото высокого качества: благодаря специальному алгоритму размер каждого пикселя составляет 1,92 мкм, что значительно повышает светочувствительность, а трехкратный цифровой зум способен масштабировать снимок без потери качества.

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Фото: Tecno
Tecno Spark 20 Pro+

Модуль камеры также оснащен отдельным 2 МП макрообъективом, вспомогательной ИИ-камерой и светодиодной вспышкой.

Меню камеры включает как стандартный режим съемки фото, так и возможность создавать фотографии максимальной четкости 108 МП. Помимо того, доступны разнообразные опции для иных жанров, такие как Super Night для съемки в темных условиях, режим «Портрет» с эффектом боке и бьютификацией, видеосъемка в 2К-разрешении, режим «Двойное видео» для съемки видео на основную и фронтальную камеры одновременно, и др.

Селфи-камера 32 МП расположена в отдельном вырезе в верхней части экрана, а двойная фронтальная вспышка встроена в тонкую рамку. Пользователи могут менять не только уровень яркости вспышки, но и температуру света: на выбор доступны холодный белый, теплый желтый и естественный свет.

В основе смартфона лежит обновленная версия процессора MediaTek Helio G99 Ultimate.

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Объем постоянной памяти равен 256 ГБ. Оперативная память составляет 8 ГБ, есть возможность расширения на дополнительные 8 ГБ с технологией Memory Fusion.

Spark 20 Pro+ оснащен двойными стереодинамиками с технологией объемного звука DTS и поддержкой аудио высокого разрешения Hi-Res. Такая система позволила добиться не только звучания высокого качества, но и усиления громкости на 400% по сравнению с моделями линейки Spark предыдущего поколения. Бинауральная технология определяет положение смартфона в пространстве, чтобы точно распределить звук между левым и правым каналами. Функция Volume Plus позволяет усилить громкость динамиков во время звонка, чтобы сделать разговор по телефону более комфортным, даже если вокруг много окружающих шумов.

В Spark 20 Pro+ установлен аккумулятор 5000 мАч. Быстрая зарядка – 33 Вт, интерфейс питания – USB-C. Spark 20 Pro+ работает на операционной системе HiOS 13.6 на базе Android 14.

Смартфон имеет тонкий корпус 7,55 мм. Доступные цвета – «Черная орбита, «Белая Луна» и «Золотая звезда», а также оттенок «Зеленая планета», в котором смартфон оснащен панелью из текстурной эко-кожи Magic Skin 2.0 с имитацией прострочки в виде параллельных линий. Tecno Spark 20 Pro+ 256 ГБ + 8 ГБ уже доступен для российских пользователей за 23 990 руб. в сетях магазинов электроники DNS, «М.Видео» и у других официальных партнеров бренда. До 11 марта 2024 г. действует специальная скидка. Пользователи смогут приобрести смартфон за 19 990 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах. В продуктовом портфолио Tecno – смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства.

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