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Новые модели смартфонов Ulefone Armor на российском рынке

Компания diHouse, официальный дистрибьютор бренда Ulefone в России, сообщает о начале продаж на российском рынке новых моделей защищенных смартфонов из линейки Armor. Все новинки ориентированы на пользователей, которым необходимо надежное средство связи в специфических условиях: на производстве, в полевых условиях, на строительных площадках или в активной городской среде. Устройства сочетают в себе прочность, автономность и современную начинку. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Ulefone Armor 30 Pro

Флагман линейки с поддержкой 5G работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6100+. Смартфон оснащен большим 6,7-дюймовым FHD+ экраном, защищен по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H, имеет аккумулятор 6600 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и 12+256 ГБ памяти. Это модель для тех, кто работает в полевых условиях, но при этом нуждается в высоком уровне производительности современного бизнес-смартфона. Ориентировочная розничная цена модели Ulefone Armor 30 Pro – 50,99 тыс. руб.

Ulefone Armor 28 Pro

Баланс между производительностью, автономностью и защитой. В основе – процессор Helio G99, дисплей 6,78 дюйма FHD+, аккумулятор 11000 мАч и защита от влаги, пыли и повреждений по стандарту IP69K/MIL-STD-810H. Смартфон поддерживает быструю зарядку, оснащен камерой ночного видения, интерфейсом uSmart и 8+256 ГБ памяти. Идеально подойдёт для профессионального использования в сервисных службах, на стройке и аналогичных объектах. Ориентировочная розничная цена модели Ulefone Armor 28 Pro – 59,59 тыс. руб.

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Новые модели смартфонов Ulefone Armor на российском рынке

Ulefone Armor X16 Pro

Компактная, но мощная модель с 8-ядерным процессором Helio G36, 8+128 ГБ памяти, аккумулятором 9600 мАч и 6,52-дюймовым экраном HD+. Устройство поддерживает Android 13, оснащено двойной камерой с основным сенсором 50 Мп и функцией записи в 2K, а также встроенным модулем NFC. Отличный выбор для пользователей, которым важны производительность, энергоэффективность и защита. Ориентировочная розничная цена модели Ulefone Armor X16 Pro – 28,99 тыс. руб.

Ulefone Armor X16

Облегчённая версия X16 Pro – с тем же дизайном и батареей на 9600 мАч, но более скромной конфигурацией памяти 4+64 ГБ. Оснащен 4-ядерным процессором MT6761 и 13-Мп камерой. Поддерживает Android 13 Go, 4G и все стандарты защиты от влаги, грязи и повреждений. Ориентировочная розничная цена модели Ulefone Armor X16 – 19,99 тыс. руб.

Ulefone Armor X32 Pro

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Бюджетная, но надежная модель с 6,52-дюймовым экраном, процессором Helio G36, памятью 8+128 ГБ и батареей 6380 мАч. Смартфон защищен от воды и пыли, поддерживает NFC и Android 13. Подойдет для логистов, работников складов, торговых представителей и других профессий с повышенными требованиями к надежности. Ориентировочная розничная цена модели Ulefone Armor X32 Pro – 26,59 тыс. руб.

Ulefone Armor X32

Версия X32 Pro, но с конфигурацией 4+64 ГБ и базовой камерой на 13 Мп. Поддерживает все стандарты защиты, работает на базе Android 13 Go Edition и обеспечивает стабильную работу в течение всего дня за счет энергоэффективного процессора и аккумулятора 6380 мАч. Хороший выбор для компаний, которым нужен противоударный недорогой смартфон для персонала. Ориентировочная розничная цена модели Ulefone Armor X32 – 17,59 тыс. руб.

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