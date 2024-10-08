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Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad X8a с экраном 11 дюймов и четырьмя динамиками

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи нового планшета Honor Pad X8a с большим экраном 11 дюймов, металлическим корпусом, производительной конфигурацией и четырьмя динамиками. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Pad X8a в цельнометаллическом корпусе из алюминия весит 495 г, а его толщина составляет 7,25 мм. Экран Honor FullView с диагональю 11 дюймов и технологиями защиты зрения обладает полезной площадью 84% за счет тонких рамок и разрешением 1920x1200. Частота обновления – 90 Гц.

Планшет Honor Pad X8a оснащен четырьмя технологиями защиты зрения для комфортного взаимодействия с экраном в течение длительного времени и при любом уровне окружающей освещенности. «Динамическая яркость» за счет микрорегулировок интенсивности подсветки имитирует изменения естественного освещения, снижая утомляемость глаз. Кроме того, планшет поддерживает режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее время и ночью, получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света на аппаратном уровне и отсутствию мерцания.

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Honor
Honor Pad X8a

Honor Pad X8a основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 680. Батарея имеет емкость 8300 мАч – полностью заряженного аккумулятора хватает на 56 дней в режиме ожидания, 57 часов воспроизведения музыки через динамики устройства или 14 часов непрерывного просмотра онлайн-видео.

Honor Pad X8a оснащен аудиосистемой с четырьмя громкими динамиками с увеличенной амплитудой, а технология Honor Histen оптимизирует звучание в зависимости от контента. Планшет получил сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless. Кроме того, Honor Pad X8a поддерживает технологию интеллектуального улучшения качества голоса и шумоподавления во время онлайн-конференций и звонков.

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Операционная система MagicOS 8.0 на базе Android 14 обеспечивает улучшенный пользовательский опыт и экосистемные взаимодействия между мобильными устройствами и ноутбуками Honor. Планшет поддерживает режим разделения экрана, использование плавающих окон, большие папки с изменяемым размером, расширяемые иконки приложений для запуска определенных функций в одно касание. Кроме того, пользователем доступен сервис AppExtender для одновременного использования двух независимых окон приложений, быстрая передача данных Honor Share, режим «Мультиэкран», перенос данных со старых устройств с помощью утилиты DeviceClone и другие функции для продуктивного использования Honor Pad X8a.

Honor Pad X8a в цвете «Космический серый» уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая «M.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС и «Мегафон». Стоимость планшета с конфигурацией памяти 4+64 ГБ составляет 16 990 руб., версия 4+128 ГБ поступила в продажу по цене 18 990 руб. В период с 8 по 21 октября 2024 г. действует специальное предложение: скидки 4000 и 5000 руб. в зависимости от конфигурации памяти и наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок.

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