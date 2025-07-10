«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Redmi Pad 2

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad 2 и его версии с поддержкой 4G. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Серия Redmi Pad 2 оснащена 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К, плотностью пикселей 274 ppi и частотой обновления 90 Гц. Серия Redmi Pad 2 обеспечивает заботу о зрении в течение всего дня, благодаря функции DC dimming, сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Flicker Free и Circadian Friendly. Есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Устройства Серии Redmi Pad 2 оснащены процессором MediaTek Helio G100-Ultra. Аккумулятор имеет емкость 9000 мАч.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » объявляет старт продаж Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G располагает поддержкой двух SIM-карт и функцией dual 4G.

Redmi Pad 2 имеет цельный металлический корпус.

Серия Redmi Pad 2 также включает в себя аксессуары. Redmi Smart Pen поддерживает частоту обновления 60 Гц и низкую задержку на миллисекундном уровне. Для активации требуется усилие в 10 грамм, что сравнимо с естественным движением ручки по бумаге. Чехол Redmi Pad 2 обеспечивает защиту на 360° и поддерживает функции интеллектуального пробуждения и сна, а регулируемая подставка обеспечивает просмотр без помощи рук.

Redmi Pad 2 доступен в следующих цветах: «Графитовый серый», «Ментоловый зеленый», «Лавандовый фиолетовый». Варианты памяти и стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: 4 ГБ+128 ГБ — 15 990 руб.; 6 ГБ+128 ГБ — 17 990 руб.; 8 ГБ+256 ГБ11 — 19 990 руб.

Redmi Pad 2 4G доступен в следующих цветах: «Графитовый серый», «Ментоловый зеленый». Варианты памяти и стоимость: 4 ГБ+128 ГБ — 17 990 руб.; 6 ГБ+128 ГБ — 19 990 руб.; 8 ГБ+256 ГБ11 — 21 990 руб.

Версии с чехлом в комплекте:16 990 руб. 20 990 руб.

С 7 июля по 3 августа 2025 г. на все модели Redmi Pad 2 WIFI и Redmi Pad 2 4G будет действовать скидка размером 1000 руб.