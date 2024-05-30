«Дочка» Xiaomi выпустила сверхдешевый планшет с мощным процессором и экраном больше, чем у iPad Pro

Redmi представила планшетный компьютер Pad Pro 5G с экраном 12,1 дюйма. Это ответ Xiaomi на новые Apple iPad Pro, который, к тому же, стоит менее 25 тыс. руб., при этом располагая поддержкой 5G.

Как iPad Pro, но в разы дешевле

Компания Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi выпустила в Китае планшетный компьютер Pad Pro 5G. Модель характеризуется в первую очередь своим большим экраном – 12,1 дюйма по диагонали.

К тому же Pad Pro 5G – это очень доступный планшет. В китайской рознице его цена начинается с 1999 юаней или 24,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 мая 2024 г. за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также есть модификация на 8/256 ГБ за 2399 юаней или 29,5 тыс. руб. Поддержка сетей 5G присутствует в обеих версиях.

Для сравнения, базовый Apple iPad Pro на 11 дюймов стоит от $999 (89,2 тыс. руб.), а его 13-дюймовая версия оценивается в $1299 (116 тыс. руб.). В обоих случаях накопитель имеет емкость 256 ГБ, а модуль сотовой связи отсутствует.

Более того даже самый слабый планшет Apple в актуальной линейке, обычный iPad 10 поколения с памятью на 256 ГБ, стоит почти как два Redmi Pad Pro 5G на 128 ГБ. В США Apple просит за него 499 или 44,5 тыс. руб.

Xiaomi Внешне версия 5G не отличается от обычного Redmi Pad Pro

На момент выхода материала Redmi Pad Pro 5G продавался только в КНР. Как пишет портал GizmoChina, его глобальный релиз ожидается со дня на день, и есть шанс увидеть его на полках российских магазинов – ранее вышедшие модели планшетов Redmi продаются в официальной российской рознице.

Full HD больше нет

Новый Redmi Pad Pro 5G несмотря не невысокую стоимость, лишен поддержки разрешения Full HD. Экран выдает изображение в более высоком разрешении 2,5К или 2560х1600 пикселей при частоте обновления до 128 Гц. Яркость экрана может достигать 600 нит, а поверх него установлено усиленное стекло Gorilla Glass третьего поколения. Производителем также заявлена поддержка технологии Dolby Vision для улучшения качества изображения.

Основу нового планшета Redmi составляет процессор Snapdragon 7s Gen2, выпущенный компанией Qualcomm в сентябре 2023 г. и производимый на фабрике TSMC по 4-нанометровому техпроцессу. Это восьмиядерное решение, в котором содержатся четыре ядра А78 на частоте 2,4 ГГц и столько же ядер А55, которые могут разгоняться до 2 ГГц. В наличии графика Adreno 710, а результат в бенчмарке AnTuTu 10 для этого процессора составляет в пределах 593 тыс. баллов.

В качестве модуля постоянной памяти в новом процессоре используется не самая современная, но все же довольно быстрая память UFS 2.2. В любом случае по своим основным показателям она лучше, нежели даже последние ревизии памяти еММС. Модуль оперативной памяти – это LPDDR4x.

Что еще умеет планшет

Redmi Pad Pro 5G по умолчанию работает на базе ОС Android 14 – эту версию своей мобильной платформы Google выпустила в 2023 г. Прошивки MIUI тут нет, но и чистый Android здесь тоже отсутствует – Xiaomi установила на планшет свою новую оболочку Hyper OS, которую активно продвигает с осени 2023 г.

Xiaomi планшета Redmi множество достоинств и один недостаток - его габариты

Для тех, кому не хватит 128 или 256 ГБ встроенной памяти, Redmi предусмотрела в Pad Pro 5G поддержку карточек microSD объемом вплоть до 1,5 ТБ. А тем, кто любит фотографировать на планшет, Redmi Pad Pro 5G может предложить тыльную камеру с разрешением 8 МП. Аналогичный сенсор расположен и на лицевой панели для селфи и распознавания по лицу.

Сканер отпечатков пальцев Redmi вмонтировала в экран своего нового планшета, а на один из торцов вынесла ИК-сенсор, присутствующий во многих смартфонах Xiaomi и Redmi. С его помощью гаджет превращается в пульт управления домашней техникой.

Redmi Pad Pro 5G весит 571 грамм за счет аккумулятора емкостью 10000 мАч, наделенного поддержкой 33-ваттной зарядки. На корпусе размерами 280х182х7,52 мм есть порт USB-C 2.0, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона. В стоимость также входят модули беспроводной зарядки Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.2.