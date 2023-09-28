Xiaomi привезла в Россию замену iPad Pro. Планшет стоит дешевле, чем в Европе

В России появился планшет Redmi Pad SE компании Xiaomi. Это упрощенная и укрупненная версия модели Redmi Pad с экраном на 11 дюймов, как и у iPad Pro. В России Redmi Pad SE можно купить на несколько тысяч рублей дешевле, чем в Европе, но комплектации будут доступны не все.

Новый планшет Redmi

Компания Xiaomi начала российские продажи планшетного компьютера Redmi Pad SE (Redmi – ее дочерний бренд). На фирменном российском сайте компании упоминания о планшете на момент выпуска материала отсутствовали, но редакция CNews обнаружила его в крупных розничных сетях – в DNS и «Ситилинке».

На 28 сентября 2023 г. цена Redmi Pad SE в России составляла 21 тыс. руб., но временно была снижена до 19 тыс. руб. Комплектация у планшета для российского рынка всего одна – оперативная память 6 ГБ, встроенный накопитель 128 ГБ.

Российский релиз Redmi Pad SE состоялся спустя полтора месяца после премьер планшета в Китае и Европе (они прошли с разницей в пару дней в середине августа 2023 г.).

Фото: Xiaomi Россиянам достанется лишь одна комплектация планшета из трех

Российским покупателям Redmi Pad SE достанется по немного более низкой цене, чем европейским – им придется отдать за него 229 евро в той же комплектации или около 23,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 сентября 2023 г. Цветов корпуса на выбор дается три – зеленый, фиолетовый и классический серый.

Почти iPad Pro

Redmi Pad SE имеет экран с относительно тонкими по сравнению с другими бюджетными планшетами рамками и диагональю 11 дюймов. Таких же размеров дисплей установлен в базовой версии Apple iPad Pro. В США цена на него начинается от $799 (77,1 тыс. руб.) за версию без сотового модуля и с 128 ГБ памяти.

Цена Redmi Pad SE в российской рознице

Также за пределами России планшет доступен Redmi Pad SE с 4 и 8 ГБ ОЗУ за 199 и 299 евро соответственно (20,3 тыс. руб. и 30,5 тыс. руб.), но в России эти версии пока недоступны. Встроенный накопитель везде имеет емкость 128 ГБ, и это еММС 5.1, а модуль RAM – это LPDDR4X.

Фото: Xiaomi Комплектация одна, а цветов - три

Экран планшета основан на матрице IPS и при своей 11-дюймовой диагонали поддерживает разрешение 1920x 200 точек, имеет плотность 207 пикселей на дюйм, яркость 400 нит в пике, контрастность 1500:1 и адаптивную частоту обновления в диапазоне 30-90 Гц.

Базовому планшету – базовый процессор

Основу всех трех комплектаций Redmi Pad SE составляет процессор американской компании Qualcomm – чипы MediaTek в этой модели не предусмотрены. В данном случае используется процессор Snapdragon 680 – решение, появившееся в октябре 2021 г. и выпускающееся по техпроцессу 6 нм.

Фото: Xiaomi Рамки экрана очень заметны

CPU выдает в сумме около 310 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu 10 и около 1450 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6. Это заслуга восьми ядер в двух равных кластерах – в процессоре используются четыре ядра Kryo 265 Gold (Cortex-A73) на частоте 2,4 ГГц и столько же Kryo 265 Silver (Cortex-A53) с тактовой частотой 1,8 ГГц. Также в наличии графика Adreno 610.

От сложного к простому

Redmi Pad SE – это упрощенная, но при этом увеличенная в размерах версия планшета Redmi Pad, который тоже был доступен на российском рынке. Его последняя цена – 21 тыс. руб. за версию с 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM, и это почти вдвое, чем на старте продаж в Индии в октябре 2022 г. В нее входили 33-ваттная зарядка, экран на 10,61 дюйма с разрешением 2000х1200 точек, процессор MediaTek Helio G99 (420 тыс. баллов в AnTuTu и 2000 в GeekBench), а также две камеры по 8 МП – основная и фронтальная и модуль Bluetooth 5.3.

Фото: Xiaomi Прошлогодний Redmi Pad

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Из всего перечисленного в Redmi Pad SE осталась только фронтальная камера на 8 МП с апертурой f/2.0 и записью роликов в Full HD на 30 кадрах в секунду. Разрешение фронтальной камеры снижено до 5 МП (f/2.2), мощность зарядки упала до 10 Вт, хотя емкость АКБ осталась прежней – 8000 мАч.

Также в новинке Xiaomi есть модули Wi-Fi 802.11 ac, 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.0, квартет динамиков, разъем для наушников и прошивка MIUI Pad 14 поверх ОС Android 13. NFC в планшете не заявлен, как и защита от воды. Размеры устройства – 256x167x7,36 мм, вес – 478 граммов.