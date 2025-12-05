«М.видео» назвала самые популярные планшеты осени

«М.видео» подвела итоги продаж планшетов на российском рынке в осенний период 2025 г. Покупатели чаще всего выбирали модели Apple, Samsung, Xiaomi, Redmi и Huawei, ориентируясь на производительность, диагональ экрана и оптимальную цену. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Осенью 2025 г. в топ продаж в денежном выражении вошли Apple iPad 11 (2025) 128/6 ГБ, занявший первое место по выручке, и Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128/8 ГБ, который стал одной из самых популярных моделей формата 11 дюймов. Высокие позиции также заняли Xiaomi Pad 7 11.2 (2024) 256/8 ГБ, Redmi Pad Pro 12.1 (2024) 256/8 ГБ и Redmi Pad SE 11 256/8 ГБ. У Huawei в топ вошел MatePad SE 11 (2024) 128/8 ГБ, который стал одним из самых востребованных решений для учебы и ежедневных задач.

В количественном выражении структура спроса практически повторяет лидеров по выручке. Покупатели чаще всего выбирали Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128/8 ГБ, Apple iPad 11 (2025) 128/6 ГБ, Redmi Pad 2 11 256/8 ГБ, Redmi Pad SE 11 256/8 ГБ, Xiaomi Pad 7 11.2 (2024) 256/8 ГБ и Huawei MatePad SE 11 (2024) 128/8 ГБ. Рост интереса к моделям с диагональю от 10 до 12 дюймов и оперативной памятью от 6 до 8 ГБ показывает, что планшеты все чаще рассматриваются как универсальное устройство для учебы, работы и мультимедиа.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский: «Осенний сезон подтвердил, что планшеты остаются одной из самых востребованных категорий благодаря универсальности и удобству. Покупатели выбирают устройства с большой диагональю, расширенной памятью и высокой производительностью — такие модели комфортно использовать и для учебы, и для мобильной работы, и для развлечений. Мы видим уверенный спрос как на модели Apple и Samsung, так и на линейки Xiaomi, Redmi и Huawei — они предлагают отличный баланс возможностей и стоимости».