«МегаФон»: продажи планшетов растут третий квартал подряд

Россияне увлеклись планшетами: продажи этих устройств в I квартале 2026 г. выросли на 72% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Цветные корпуса при этом стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основании данных продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Спрос на планшеты в России начал расти: уже с III квартала 2025 г. их продажи в штуках превысили показатели января-марта 2025 г. на 39%, а в I квартале 2026 г. прирост составляет уже 72% в сравнении с тем же периодом 2025 г.

Лидером продаж в начале 2025 г. был бренд Xiaomi, а самой популярной моделью – Xiaomi Redmi Pad SE. В 2026 г. вперед вырвался Samsung, в топе – модель Galaxy Tab A11. В целом же топ-3 моделей планшетов в январе-марте 2025 г. включал Xiaomi Redmi Pad SE, Topdevice A8, Samsung Galaxy Tab A9, а в том же периоде 2026 г. – Samsung Galaxy Tab A11, Xiaomi Redmi Pad 2 и Samsung Tab A11+.

Самые популярные цвета в I квартале 2026 г., кроме традиционного серого – синий и фиолетовый. Годом ранее на третьем месте был зеленый. Цветные корпуса в I квартале 2026 г. оказались даже более популярными, чем классические: в топ-3 самых непопулярных цветов вошли черный, золотой и белый, которые обычно лидируют, например, среди смартфонов. Годом ранее среди непопулярных цветов планшетов вместе с золотым и белым был розовый.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники Бизнес

Покупают планшеты чаще сразу: в 95% случаев устройства оплачивают полностью в момент покупки, лишь 5% приходится на оплату в кредит или рассрочку. Самым «ходовым» объемом памяти стали 64 ГБ, ведущая ценовая категория – планшеты стоимостью до 20 тыс. руб. Активнее приобретают устройства с поддержкой Wi-Fi: на них приходится примерно 65% продаж, в то время как на гаджеты с поддержкой сим-карт – порядка 35%.

«Производители планшетов сегодня делают ставку на совершенствование моделей – они становятся все более мощными и функциональными. Мы видим стабильный спрос на эту категорию на рынке, поэтому усилили присутствие планшетов в нашей сети и сопровождаем продажи как специальными предложениями, так и регулярным пополнением ассортимента. В результате наша сеть получила хороший отклик со стороны покупателей», – сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Другие материалы рубрики

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Прекращены разработка и выпуск самого мощного и дорогого ПК

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

Россия получит новый полноценный кластер аналоговой микроэлектроники

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Рассекречена «начинка» первой суверенной игровой приставки – будущей «убийцы» SteamDeck, Xbox и Playstation

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
