«М.видео» назвала самые популярные товары распродажи 11.11

«М.видео» отмечает резкий рост спроса на ряд категорий товаров в период распродажи 11.11. Наиболее заметную динамику год к году показали аксессуары для инструментов (+227%), кино и звук (+141%), садовый инвентарь (+95%), строительное оборудование (+86%) и электрооборудование (+78%). Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Высокий спрос также зафиксирован в сегментах товаров для здоровья и красоты (+70%), услуг выездного сервиса (+48%) и товаров для дома и дачи (+42%) — эти направления привлекли покупателей сезонными предложениями, обновлением ассортимента и выгодными промомеханиками.

Мобильные телефоны стали одной из самых востребованных категорий продаж в рамках акции 11.11. Лидерами стали модели Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, а также Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Эти устройства обеспечили основную часть спроса в премиальном и среднем сегментах благодаря расширенным промопредложениям и традиционно высокой популярности у покупателей.

В категории планшетов наиболее популярными стали Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi Redmi Pad SE, Huawei MatePad SE 3, Samsung Galaxy Tab S9 FE и Lenovo Tab M11. Покупатели чаще выбирали устройства для обучения, работы и мультимедиа, делая ставку на оптимальное сочетание цены и функциональности.

Сегмент умных колонок остается одним из самых динамичных. В период распродажи лидерами стали «VK Капсула Нео 2», «Яндекс Станция 2», «Яндекс Станция Мини с часами», «VK Капсула 2» и «Яндекс Станция Лайт». Пользователи активно покупали устройства для умного дома, мультимедиа и голосового управления.

Среди крупной бытовой техники лидерами продаж стали универсальные и востребованные модели. Чаще всего покупатели выбирали стиральную машину Toshiba TW-BN80C4, встраиваемый духовой шкаф Gorenje BOS6737E13, холодильники Hisense RB434N4BC и Indesit ITS 5200, а также стиральную машину Hisense WF3S7021.

Коммерческий директор «М.видео» Сергей Уваров: «В этом году распродажа 11.11 вновь показала, что покупатели готовы активно обновлять технику, если находят для себя действительно выгодные условия и широкий выбор. Мы видим значительный рост как в традиционных категориях — смартфонах, планшетах, колонках и крупной бытовой технике, — так и в новых сегментах, которые становятся все более востребованными. Наш приоритет как Главного эксперта по технике — обеспечить клиентов актуальными товарами, понятными предложениями и удобными финансовыми сервисами, чтобы каждый мог совершить покупку в нужный момент и на комфортных условиях».