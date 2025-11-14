Разделы

Техника
|

«М.видео» назвала самые популярные товары распродажи 11.11

«М.видео» отмечает резкий рост спроса на ряд категорий товаров в период распродажи 11.11. Наиболее заметную динамику год к году показали аксессуары для инструментов (+227%), кино и звук (+141%), садовый инвентарь (+95%), строительное оборудование (+86%) и электрооборудование (+78%). Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Высокий спрос также зафиксирован в сегментах товаров для здоровья и красоты (+70%), услуг выездного сервиса (+48%) и товаров для дома и дачи (+42%) — эти направления привлекли покупателей сезонными предложениями, обновлением ассортимента и выгодными промомеханиками.

Мобильные телефоны стали одной из самых востребованных категорий продаж в рамках акции 11.11. Лидерами стали модели Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, а также Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Эти устройства обеспечили основную часть спроса в премиальном и среднем сегментах благодаря расширенным промопредложениям и традиционно высокой популярности у покупателей.

В категории планшетов наиболее популярными стали Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi Redmi Pad SE, Huawei MatePad SE 3, Samsung Galaxy Tab S9 FE и Lenovo Tab M11. Покупатели чаще выбирали устройства для обучения, работы и мультимедиа, делая ставку на оптимальное сочетание цены и функциональности.

Сегмент умных колонок остается одним из самых динамичных. В период распродажи лидерами стали «VK Капсула Нео 2», «Яндекс Станция 2», «Яндекс Станция Мини с часами», «VK Капсула 2» и «Яндекс Станция Лайт». Пользователи активно покупали устройства для умного дома, мультимедиа и голосового управления.

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

Среди крупной бытовой техники лидерами продаж стали универсальные и востребованные модели. Чаще всего покупатели выбирали стиральную машину Toshiba TW-BN80C4, встраиваемый духовой шкаф Gorenje BOS6737E13, холодильники Hisense RB434N4BC и Indesit ITS 5200, а также стиральную машину Hisense WF3S7021.

Коммерческий директор «М.видео» Сергей Уваров: «В этом году распродажа 11.11 вновь показала, что покупатели готовы активно обновлять технику, если находят для себя действительно выгодные условия и широкий выбор. Мы видим значительный рост как в традиционных категориях — смартфонах, планшетах, колонках и крупной бытовой технике, — так и в новых сегментах, которые становятся все более востребованными. Наш приоритет как Главного эксперта по технике — обеспечить клиентов актуальными товарами, понятными предложениями и удобными финансовыми сервисами, чтобы каждый мог совершить покупку в нужный момент и на комфортных условиях».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Операционные CRM для финансового сектора

Samsung резко ухудшит свои будущие флагманы, лишь бы они стоили не дороже iPhone. Владельцы дешевых Android-звонилок смеются в голос

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Microsoft нанесла тяжелейший удар по россиянам. Закрыта лазейка для быстрой активации Windows за 0 рублей

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/