«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на 23% за 2024 год

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж планшетов за 2024 г. на рынке России. По данным за 12 месяцев, они оказались на 22% в количественном и на 23% выше в денежном выражении по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

За 2024 г. россияне купили 3,1 млн планшетов на сумму 63,5 млрд руб. В топ брендов в штучном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Средняя стоимость планшетов не изменилась по сравнению с 2023 г. и составила 20,3 тыс. руб.

Самыми продаваемыми устройствами в количественном выражении стали Redmi Pad SE емкостью 256 ГБ и 128 ГБ, iPad 2021 года на 64 ГБ и Honor Pad X9 на 128 ГБ.

В денежном выражении российский рынок планшетов возглавляет Apple. Далее следуют Samsung, Huawei, Honor и Redmi. Лидерами среди устройств в денежном выражении стали iPad 2021 года на 64 ГБ, Redmi Pad SE с диагональю 11 дюймов на 256 ГБ, Redmi Pad 6 с диагональю 11 дюймов 2023 года на 256 ГБ и Redmi Pad SE с диагональю 11 дюймов на 128 ГБ.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Лидеры продаж среди планшетов – это устройства с идеальным балансом между ценой, качеством и актуальными запросами потребителей. Redmi Pad SE и Redmi Pad 6 заняли топовые позиции в количественном выражении, потому что предлагают отличную функциональность по доступной цене, что делает их привлекательными для массовой аудитории. Большие экраны, емкие аккумуляторы и внушительный объем памяти (256 и 128 ГБ) обеспечивают комфортное использование таких планшетов для учебы, работы и развлечений. С другой стороны, iPad 2021 года остается фаворитом в своем сегменте благодаря проверенному временем сочетанию качества Apple, оптимизации системы iPad OS и длительной поддержке со стороны производителя. Его выбирают те, кто ищет надежный планшет для работы, творчества или мультимедиа, не переплачивая за последние модели.

Honor и Huawei, в свою очередь, привлекают тех, кто хочет сбалансированное решение – мощное железо и стильный дизайн по демократичной цене. Планшеты 2025 г. станут умнее, быстрее и автономнее, с акцентом на ИИ – от адаптивных интерфейсов до персонализированных рекомендаций, превращая устройство в настоящего цифрового помощника».