В России планшетная революция. Продажи побили все исторические рекорды. Apple повержена, на рынке новый неожиданный лидер

Российский рынок планшетов претерпел значительные изменения. По итогам 2024 г. установлен новый исторический рекорд продаж, а Xiaomi стала лидером рынка, моментально взлетев с четвертого на первое место по количеству проданных устройств. За год россияне потратили на планшеты почти 62 млрд руб.

Все изменилось

В России резко выросли продажи планшетных компьютеров и возник новый лидер рынка. Как сообщили CNews представители МТС, в 2024 г. суммарный объем продаж достиг 3 млн шт. на 61,7 млрд руб. Аналитики оператора утверждают, что это новый рекорд за всю историю существования российского рынка планшетных компьютеров, возникшего, по-видимому, с появлением первого Apple iPad в 2010 г.

Продажи планшетов в России демонстрируют стабильный рост как минимум с 2019 г., с небольшим откатом в 2022 г., когда крупные производители начали массово уходить с российского рынка. В 2022 г. было продано 1,8 млн планшетов против 2,3 млн годом ранее, в 2023 г. – 2,5 млн, а в 2024 г. – 3 млн.

Растет рынок и в деньгах – 49,5 млрд руб. в 2021 г., 38,2 млрд руб. в 2022 г., 50 млрд руб. в 2023 г. и 61,7 млрд руб. в 2024 г.

Новый лидер

Россияне стали гораздо активнее покупать планшеты компании Xiaomi, за счет чего она всего лишь за год поднялась с четвертого места на первое по объему продаж в натуральном выражении. Годом ранее ее доля составляла 11%, а в 2024 г. выросла до 15%.

Francois Hoang / Unsplash iPad давно утратили статус самых популярных планшетов в России

С первой строчки Xiaomi потеснила все российские бренды в совокупности - их общая доля рынка в 2024 г. составила 12% против 15% в 2023 г. Китайская компания Huawei сохранила и второе место в рейтинге, и размер доли – 14%.

Отметим также, что Apple выбыла из топ-5 самых востребованных брендов планшетов в натуральном выражении – в 2023 г. у нее было 10,2% и пятое место, теперь же на пятой строчке – малоизвестные китайские бренды с долей 8%. Корейская Samsung опустилась с третьего места на четвертое и сократила долю рынка с 13% до 11%.

Кое-что неизменно

Предыдущая статистика рассматривает продажи планшетов в России по количеству реализованных устройств. Если же смотреть на рынок с точки зрения денег, то здесь безоговорочный лидер – Apple, поскольку ее планшеты всегда стоят дороже аналогов других брендов. Впрочем, Xiaomi уже близко.

В 2023 г. доля Apple в деньгах была 28% (первое место), у Xiaomi 13% (четвертое место). В 2024 г. Xiaomi увеличила долю до 17%, поднявшись на вторую строчку, Apple – сократила до 21%, но удержалась в лидерах.

В топ-5 по продажам планшетов в деньгах в 2024 г. вошли Huawei (15%), Samsung (14%) и российские бренды (5%). годом ранее места с третьего по пятое занимали Huawei (14%), Xiaomi (13% и Lenovo (6%), а Samsung была на втором месте с долей 17%.

Китай наступает

По данным МТС, китайские вендоры планшетов продолжают захватывать российский рынок. В 2023 г. они удерживали в совокупности 77-процентную его долю в штуках и 55% в деньгах, а по итогам 2024 г. на них пришлось уже 83% в штуках и 64% в деньгах.

Тем не менее, нельзя не отметить, то в топ-5 самых продаваемых планшетов появились и российские бренды, пусть и в совокупной доле.

Мнение других ритейлеров

О росте продаж планшетов в России говорят и другие крупные сети техники и электроники. В частности, группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила CNews о росте их продаж в 2024 г. на 22% в количественном и на 23% выше в денежном выражении по сравнению с 2023 г.

По подсчетам ритейлера, за 2024 г. в России было продано 3,1 млн планшетов на сумму 63,5 млрд руб. В топ брендов в штучном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Redmi (дочерний бренд Xiaomi) и Apple. Средняя стоимость планшетов не изменилась по сравнению с 2023 г., оставшись на уровне 20,3 тыс. руб.

Самыми продаваемыми устройствами в количественном выражении стали Redmi Pad SE с накопителями на 128 и 256 ГБ, Apple iPad 64 ГБ 2021 модельного года, а также Honor Pad X9 на 128 ГБ.

В деньгах Apple на первом месте по продажам, за ней следуют Samsung, Huawei, Honor и Redmi сообщили аналитики «М.Видео-Эльдорадо». Лидерами среди устройств в денежном выражении стали iPad 64 ГБ 2021 модельного года, 11-дюймовый Redmi Pad SE 256 ГБ, 11-дюймовый Redmi Pad 6 2023 года на 256 ГБ и Redmi Pad SE с диагональю 11 дюймов на 128 ГБ.

Зачем россиянам понадобились планшеты

Аналитики МТС видят несколько причин роста популярности и продаж планшетных компьютеров в России. Основная из них – это рост их функциональности и производительности, за счет чего они теперь справляются с большим количеством задач.

Другой фактор – массовое обновление модельного ряда многими производителями, включая бюджетные устройства. «Кроме того, растет и экосистемность. Потребители начали чаще выбирать планшеты одного бренда со смартфоном для удобства использования», – сказали CNews в МТС.

«Планшеты 2025 года станут умнее, быстрее и автономнее, с акцентом на ИИ – от адаптивных интерфейсов до персонализированных рекомендаций, превращая устройство в настоящего цифрового помощника», – сказал CNews глава департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский.