Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro

Xiaomi решила выпустить премиальный планшетный компьютер для конкуренции с Apple и ее iPad Pro. Новинка получит топовый процессор Qualcomm и едва ли не по всем параметрам окажется лучше, нежели планшет Apple, да еще и стоить будет почти вдвое дешевле. Сроки релиза пока не определены – он предварительно назначен на 2025 г. В сегменте премиальных планшетов у Apple за девять лет существования iPad Pro так и не появилось достойных конкурентов.

Xiaomi играет мускулами

Китайская компания Xiaomi, производящая сотни разновидностей товаров, но известная в первую очередь своими смартфонами и телевизорами, собирается выйти на рынок премиальных планшетов, пишет портал GizChina. Единственный игрок в этом сегменте – это компания Apple со своими семью поколениями iPad Pro, и пока что ни у одного вендора нет планшетов, действительно способных обогнать или хотя бы сравняться с ними по возможностям и производительности.

У Xiaomi есть реальный шанс стать первой компанией, сумевшей выпустить планшет лучше, нежели iPad Pro. Сделать это, как показала практика, очень сложно, но Xiaomi собирается заручиться поддержкой компании Qualcomm и собрать свой планшет на одном из ее передовых процессоров, чтобы было, что противопоставить нынешним iPad Pro на чипах М-серии.

Американский опыт против опыта китайского

Apple выпускает планшеты с 2010 г., а первый iPad Pro вышел ноябре 2015 г. Xiaomi на этом рынке с 2014 г., и ее планшеты серии Pad в 2024 г. обновились до седьмого поколения.

Ivan Samkov / Pexels Apple iPad Pro

У Xiaomi даже есть крошечный планшет Redmi Pad SE 8.7 для конкуренции с iPad Mini. Топовым iPad Pro она собирается противопоставить 11-дюймовое решение с батареей емкостью 12000 мАч и 24 ГБ оперативной памяти.

В iPad Pro седьмого поколения, вышедшего весной 2024 г., ничего такого нет. Его батарея в 11-дюймовой – это литий-полимерный модуль емкостью 8160 мАч, а объем ОЗУ равен 16 ГБ.

Xiaomi Xiaomi заходит на новый для себя рынок, и сразу с козырей

По предварительным данным, новый планшет Xiaomi получит поддержку очень быстрой 120-ваттной зарядки. По сути, единственное сходство с новым iPad Pro у него будет в экране, так как его тоже оснастят OLED-панелью на 11 дюймов, хотя и с частотой обновления 144 Гц против 120 Гц у iPad Pro.

Самая главная «фишка»

Точной даты релиза нового флагманского планшета Xiaomi к моменту выхода материала на было – GizChina пишет, что компьютер увидит свет в течение 2025 г. Как и iPad Pro, дизайн которого не обновляется годами, новинка Xiaomi тоже не будет иметь суперсовременную внешность – вероятнее всего, ее позаимствуют у Pad 6, то есть у предыдущего поколения планшетов Xiaomi.

Xiaomi Xiaomi Pad 6

Но главное, чем будущая новинка китайского вендора будет отличаться от детища iPad – это цена. За новый iPad Pro 7 с экраном на 11 дюймов Apple просит $999 (99,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 декабря 2024 г.) – это цена за базовую версию с 256 ГБ встроенной памяти и без поддержки сотовых сетей.

В то же время новый планшет Xiaomi предварительно оценен в 4000 юаней или 54,6 тыс. руб. ($548). Это делает его почти вдвое дешевле самого доступного iPad Pro седьмого поколения.

Планшет подешевле

На момент публикации материала Xiaomi не делала никаких заявлений относительно своего потенциального «убийцы» iPad Pro. Она сосредоточена на продвижении планшетов Pad 7 и Pad 7 Pro – топовая версия последнего, имеющая 12 ГБ RAM и 512 ГБ ROM стоит 3499 юаней ($480, 47,8 тыс. руб.).

Xiaomi выпустила Pad 7 и Pad 7 Pro в Китае в октябре 2024 г. Обе модели оснащены 11,2-дюймовым 3K-жисплеем с антибликовым покрытием и частотой обновления 144 Гц и работают на программной платформе HyperOS 2. Pad 7 работает на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 3, в то время как версия Pro построена на более производительном Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi Xiaomi Pad 7 / 7 Pro

Серия Pad 7 также включает поддержку Wi-Fi 7 и акустику Dolby Atmos. Младший Pad 7 оснащен зарядкой 45 Вт, 13-мегапиксельной задней и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Pro идет дальше с зарядкой 67 Вт, и камерами 50 МП сзади и 32 МП спереди.