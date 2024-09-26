Разделы

BBK OnePlus Pad


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
06.02.2023 Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

BBK OnePlus Pad и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10605 2
BBK OnePlus 252 1
Xiaomi 1954 1
Apple Inc 12598 1
MediaTek - Ralink 569 1
Huawei 4207 1
TÜV Rheinland Group 162 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12946 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25587 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21776 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2156 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2596 2
Dolby Vision 231 2
Lightning 227 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1160 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12692 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2378 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12877 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2354 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1121 2
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 81 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 226 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 346 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7565 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1314 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 366 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3256 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1363 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28893 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6555 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3557 1
USB micro 971 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9209 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10302 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11271 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10085 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7643 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5135 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3701 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1684 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8845 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 211 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17069 1
Наушники - Headphones 4267 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6163 1
Apple iPad 3920 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 166 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 1
Google Android 14634 1
Apple iOS 8219 1
Apple iPadOS 121 1
BBK OnePlus Oxygen OS 48 1
Apple iPad Pro 306 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 501 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 219 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1618 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Huawei MatePad - серия планшетов 68 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 1
Apple Touch ID 287 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Samsung S-Pen - Стилус 140 1
Apple Pencil 112 1
BBK Realme UI 56 1
Apple True Tone 41 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
BBK OPPO SuperVOOC 44 1
Samsung Notes 11 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 327 1
BBK Realme Pad 4 1
Xiaomi Redmi Pad 18 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1169 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 419 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
Европа 24611 1
Россия - РФ - Российская федерация 156092 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5342 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 243 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51090 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5267 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1441 1
GizChina - Издание 80 1
PhoneArena 74 1
