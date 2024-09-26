Получите все материалы CNews по ключевому слову
BBK OnePlus Pad
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|26.09.2024
|Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
|06.02.2023
|Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики 2
BBK OnePlus Pad и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10605 2
|BBK OnePlus 252 1
|Xiaomi 1954 1
|Apple Inc 12598 1
|MediaTek - Ralink 569 1
|Huawei 4207 1
|TÜV Rheinland Group 162 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
|Европа 24611 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156092 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5342 1
|GizChina - Издание 80 1
|PhoneArena 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401948, в очереди разбора - 733135.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.