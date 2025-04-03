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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на 15% в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж планшетов на российском рынке в I квартале 2025 г. По его итогам спрос на эти устройства вырос на 15% в денежном выражении и на 12% — в количественном. Всего за январь-март 2025 г. в России было продано 810 тыс. планшетов на сумму 16,1 млрд руб. по сравнению с 700 тыс. планшетов на общую сумму 14,3 млрд руб. в I квартале 2024 г. Средняя цена устройства составила 19,8 тыс. руб., что на 2% ниже, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Планшеты сохраняют устойчивый спрос и становятся все более универсальными устройствами — их используют для учебы, работы, общения и развлечений. Мы видим растущий интерес к моделям с большим экраном, хорошей автономностью и возможностью подключения клавиатуры. Также все чаще покупатели выбирают планшеты в дополнение к основным устройствам — для всей семьи, для детей или как второй экран в поездках. Кроме того, планшеты были в топе подарков на 23 февраля и 8 марта. В первом квартале особенно активно развивался сегмент доступных и надежных моделей, а также устройств с LTE».

В тройку лидеров по продажам в натуральном выражении вошли Huawei, Samsung и Redmi. В денежном выражении тройку лидеров составили Huawei, Apple и Samsung.

Среди наиболее популярных моделей по итогам квартала: Redmi Pad SE, Huawei MatePad SE 11, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Apple iPad Air 11 (2024), Apple iPad 10.9 (10 поколения).

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