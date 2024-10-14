«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на 26% за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок планшетов в России с начала 22024 г. и зафиксировала значительный рост. По предварительным данным за девять месяцев 2024 г. рост продаж в количественном выражении на рынке России составил +26% относительно аналогичного периода 2023 г., а в денежном выражении +25%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

За девять месяцев 2024 г. россияне купили 2,1 млн планшетов на сумму 42 млрд руб. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Средняя стоимость планшетов снизилась на 1% год к году.

Самыми продаваемыми устройствами стали Redmi Pad SE в версиях на 128 и 256 ГБ, Apple iPad 2021 года на 64 ГБ, Honor PAD X9 c диагональю 11,5 2023 г. емкостью 128 ГБ и Xiaomi PAD 6 с диагональю 11 дюймов 2023 г емкостью 256 ГБ.

Позитивное влияние на рынок оказали и новые модели гаджетов. В частности, речь идет о новых моделях компаний Huawei, Honor, Samsung, Apple и других производителей. Они охватывают широкий спектр предпочтений пользователей, от высокопроизводительных устройств для профессионалов до доступных моделей, которые предназначены для повседневного использования.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Продажи планшетов на российском рынке демонстрируют стабильный рост с начала года: спрос на эти девайсы увеличивается каждый квартал. Жители нашей страны активно покупают технику хорошо известных в этом сегменте производителей, например Huawei, Samsung, Apple и Xiaomi. Рост продаж планшетов связан с повышением производительности этих гаджетов и их способностью решать самые разные задачи: например, на устройствах можно не только просматривать, но и создавать контент, работая с «тяжелыми» фото и видеоредакторами».