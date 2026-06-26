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Honor Magic MagicPad

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.06.2026 В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей 2
02.03.2026 Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26 2
24.09.2024 Ритейлеры начали продажи флагманского ИИ-планшета Honor MagicPad 2 для продуктивности, творчества и развлечений 2
24.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Honor MagicPad 2 1
09.09.2024 Анонсирован флагманский планшет Honor MagicPad 2 c AI-технологиями для продуктивности, творчества и развлечений 1

Публикаций - 8, упоминаний - 17

Honor Magic MagicPad и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 907 8
Qualcomm Technologies 1965 1
BBK OPPO Electronics 474 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 376 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 1
Apple Inc 13052 1
Lenovo Group 2424 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 1
МегаФон 10595 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 45 1
BBK vivo iQOO 41 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9461 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2897 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12987 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10567 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21637 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1479 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4375 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1391 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3942 3
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 72 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2473 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10222 3
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1086 3
Оповещение и уведомление - Notification 5790 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22397 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27120 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1363 2
Умные платформы 1969 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2288 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1200 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8673 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6602 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1052 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 919 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 214 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6342 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13155 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2490 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 292 1
Аксессуары 4249 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14680 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2465 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 267 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15361 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64118 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26507 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28010 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6158 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6691 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13483 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5690 1
Honor MagicOS 62 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2159 4
Honor MagicOS - Magic Capsule 20 3
Honor SuperCharge 187 3
Google Android 14 96 3
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 73 2
Honor - серия смартфонов 244 2
Google Android 16 66 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 200 1
BBK OnePlus Pad 7 1
Honor Magic-Pencil - Honor Magic-Pen 6 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 56 1
Apple iPad Pro 317 1
Xiaomi Redmi Pad 24 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3097 1
Google Android 15145 1
OpenClaw 25 1
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 108 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 1
Honor MagicBook - серия ноутбуков 89 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 61 1
Apple iPhone 2018 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 723 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6108 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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