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В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей

В российских магазинах электроники начались продажи Honor MagicPad 4. Новинка оснащена батареей повышенной емкости, ярким OLED-экраном 165 Гц, клавиатурой с тачпадом, а также стилусом для выполнения широкого спектра задач. Устройство первым среди планшетов оснащено 3 нм процессором Snapdragon 8 Gen 5.

Толщина корпуса Honor MagicPad 4 всего 4,8 мм, он обошел iPad Pro с его 5,1 мм. Новинка весит всего 450 г, что достигается благодаря инновационной конструкции и использованию особого волокна аэрокосмического класса, которое повышает жесткость на 30%, одновременно снижая вес на 32%. Портативный офис, состоящий из планшета, клавиатуры и стилуса, весит около 852 г, что легче, чем 13-дюймовый MacBook Air.

Honor MagicPad 4 оснащен OLED-экраном 12,3 дюйма с полезной площадью 93% и ультратонкими рамками 4 мм. Дисплей поддерживает частоту обновления 165 Гц, разрешение 3000×1920 пикселей и пиковую HDR-яркость 2400 нит, что обеспечивает исключительную плавность изображения и хорошую видимость происходящего на экране на солнце. Экран может отображать до 1,07 миллиарда цветов и обладает сертификатами TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и по подавлению мерцания, заботясь о комфорте глаз во время длительного использования. Планшет предлагает технологии защиты зрения, включая самую высокую на рынке ШИМ-частоту 5280 Гц, AI-дефокусировку экрана на аппаратном уровне и первую в отрасли технологию точечной фокусировки текста (DOT Eye Comfort). За качественное звучание отвечают восемь динамиков Honor Spatial Audio с сертификатом IMAX Enhanced, что обеспечивает полное погружение в происходящее на экране.

В Honor MagicPad 4 используется 3 нм процессор Snapdragon 8 Gen 5, который обеспечивает плавную работу даже для самых ресурсоемких задач. Система охлаждения Honor Ice Cooling с 13-слойной 3D-архитектурой и впечатляющей площадью теплоотдачи 81717 мм2 сохраняет высокую производительность устройства.

Honor MagicPad 4 превращается в настоящий центр производительности благодаря режиму ПК. Улучшенный интерфейс предлагает возможности работы на уровне настольного компьютера, включая запуск приложений в окнах, удобный файловый менеджер и панель навигации. Пользователи могут использовать знакомые горячие клавиши, например Ctrl+C, Alt+Tab, и мультитач-жесты для удобного управления несколькими окнами.

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры
Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры Главные ИТ-сценарии

Honor MagicPad 4 не просто мощный планшет. В него встроены передовые AI-инструменты и инновационные возможности подключения для оптимизации процессов. Например, автоматическое создание протокола совещания, шумоподавление выбранного голоса, умные напоминания, пересказ и т.д. С помощью Honor Connect планшет способен бесшовно подключиться к устройствам других брендов. Благодаря этому Honor MagicPad 4 можно легко использовать в качестве дополнительного экрана для компьютеров Mac, устанавливать мгновенную связь и обмениваться файлами между устройствами других брендов, в том числе iPhone, iPad и Mac.

Планшет Honor MagicPad 4 в цвете космический серый уже доступен в магазинах электроники DNS. Стоимость устройства с конфигурацией памяти 12+256 ГБ, а также с клавиатурой и стилусом в комплекте, составляет 99999 руб. До 26 июля действует специальное предложение: наушники Honor Choice Clip 2 Pro в подарок.

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