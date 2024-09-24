Ритейлеры начали продажи флагманского ИИ-планшета Honor MagicPad 2 для продуктивности, творчества и развлечений

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» начались продажи флагманского планшета Honor MagicPad 2 c технологиями искусственного интеллекта для работы, образования, творчества и развлечений. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicPad 2 оснащен AMOLED-экраном 12,3 дюйма с разрешением 3К, пиковой яркостью до 1600 нит, охватом 1,07 млрд цветов и частотой обновления до 144 Гц. Экран планшета поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц, «Динамическую яркость» и «Циркадный ночной экран» с ИИ. Кроме того, в Honor MagicPad 2 реализована активная технология защиты зрения «ИИ-дефокус», которая имитирует ношение бифокальных очков и позволяет снизить удлинение глазного яблока через 25 минут использования.

Honor Honor MagicPad 2

Обновленная MagicOS 8.0 на базе Android 14 получила улучшенные приложения «Honor Заметки» и «Honor Документы», а также новые технологии искусственного интеллекта для продуктивности и образования, включая распознавание рукописных формул, преобразование речи в текст с переводом в реальном времени и ИИ-ластик. Кроме того, впервые в планшетах Honor появились динамические уведомления Magic Capsule и Magic Portal на базе искусственного интеллекта для перемещения контента между приложениями одним жестом.

Основа планшета – процессор Snapdragon 8s Gen 3 с техпроцессом 4 нм. Конфигурация памяти – 12 + 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 10050 мАч позволяет использовать планшет в течение всего дня, а фирменный адаптер Honor SuperCharge мощностью 66 Вт заряжает батарею до 40% за 30 минут.

Аудиосистема планшета с восемью динамиками поддерживает фирменную ИИ-технологию пространственного звука Honor Spatial Audio, а также получила сертификат IMAX Enhanced.

Начиная с 24 сентября 2024 г., Honor MagicPad 2 в цветах «лунный белый» и «черный» доступен для покупки по цене 69 990 руб. или 79 990 руб. в комплекте с чехлом-клавиатурой и чувствительным к силе нажатия и углу наклона стилусом Magic-Pencil 3. В период c 24 сентября по 7 октября 2024 г. будет действовать специальное предложение: скидка 10 000 руб. и умные часы Honor Watch 4 в подарок при покупке Honor MagicPad 2, а также скидка 5000 руб. и умные часы Honor Watch 4 покупателям планшета в комплекте с аксессуарами.