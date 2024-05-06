По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone

TCL выпустила 100-дюймовый смарт-ТВ с 4К-экраном и продвинутой системой подсветки. Новинка стоит в пределах 139 тыс. руб., что сопоставимо по цене с iPhone 15 Pro. Модель ориентирована одновременно и на киноманов, и на геймеров – есть пара портов HDMI 2.1 для подключения современных приставок и технологии улучшения изображения и звука. Из конкурентов в этом сегменте есть только Redmi Max 100 2025 – он немного дешевле, но и возможностей у него меньше.

Чем больше, тем лучше

В ассортименте компании TCL появился новый смарт-ТВ Thunderbird 100MAX, главная отличительная черта которого – экран с диагональю 100 дюймов. Первым рынком, где он поступил в продажу, стал Китай, но телевизоры этой марки продаются и в России, так что есть шанс увидеть его в российской рознице.

В этом плане Thunderbird 100MAX выгодно отличается от Xiaomi Redmi Max 100 2025 – тоже 100-дюймового телевизора, который официально в России, вероятнее всего, не появится. Как сообщал CNews, премьера модели состоялась в начале апреля 2024 г., однако крупные ритейлеры в один голос заявили, что планов на реализацию телевизоров Redmi у них нет. При этом смарт-ТВ Xiaomi в их каталоге имеются.

TCL На таком ТВ можно и фильмы посмотреть, и в игры в высоком разрешении поиграть

Thunderbird 100MAX стоит около 11 тыс. юаней или около 139 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 мая 2024 г. Redmi Max 100 2025 оценен в 9 тыс. юаней или 116 тыс. руб. – он дешевле, но у него нет ряда возможностей, которые TCL реализовала в своей новинке. В частности, он проигрывает по качеству звука. Thunderbird 100MAX можно сравнить по цене с iPhone 15 Pro в комплектации на 1 ТБ – в США он стоит $1499 или 136,9 тыс. руб.

Посмотреть и послушать

Звук в новом Thunderbird 100MAX – это система из трех динамиков, два из которых выдают 15 Вт мощности, а третий рассчитан на 20 Вт. В сумме это 50 Вт против базовых 30 Вт в упомянутом ТВ Redmi.

Улучшить звук в Thunderbird 100MAX помогают две технологии – Dolby Atmos и DTS:X, а изображение более «смотрибельным» делают Dolby Vision IQ, HDR, MEMC и ряд других технологий. Также сам экран ориентирован на просмотр фильмов – TCL выбрала матрицу VA, представляющую собой отдельную версию панели IPS, которая, как считается, оптимально подходит для кино и сериалов.

Экран нового Thunderbird 100MAX имеет частоту обновления 144 Гц, и сделано это с прицелом на видеоигры – для них же, вернее, для актуальных игровых приставок, здесь есть два порта HDMI 2.1. Разрешение дисплея стандартное для такого рода устройств – 4К или 3840х2160 пикселей.

TCL В своей новинке TCL сделала упор на качество изображения и звука

Производитель заявляет о пиковой яркости 1200 нит, 540 зонах подсветки и контрастности 12000000:1. Также упомянуты поддержка 10-битного представления цвета и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 – все перечисленное должно положительно сказаться на качестве картинки.

Лучше, чем в смартфоне

Свой новый телевизор TCL оснастила очень мощным процессором MediaTek MT9653. Чип проектировался специально для использования в смарт-ТВ, внутри него стоят четыре производительных ядра Cortex A73 с частотой до 1,3 ГГц, есть видеоподсистема Mali-G52 2EE MC1 и нейромодуль.

Дополнительно телевизор оснащен модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6 с диапазонами 2,4 и 5 ГГц – не в каждом современном смартфоне есть такой набор. Памяти в Thunderbird 100MAX тоже немало – 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, и это при том, что в телевизоре есть два полноразмерных порта USB – один 2.0 для периферии и один 3.0 для скоростных внешних накопителей. Для сравнения, в российском 65-дюймовом ТВ Sber miniLED, вышедшем в апреле 2024 г. и на старте продаж стоившем 150 тыс. руб., всего лишь 2 ГБ RAM и 16 ГБ ROM.

TCL реализовала возможность проводного подключения к интернету или локальной сети по Ethernet, установила два порта HDMI 2.0 в дополнение к паре HDMI 2.1 и не забыла про AV-вход. Частота обновления 144 Гц достигается только по HDMI 2.1 – по 2.0 будет доступна только стандартная 60 Гц.