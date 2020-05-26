Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона

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Xiaomi под дочерним брендом Redmi выпустила новые телевизоры Smart TV X с 4К-дисплеями и квартетом встроенных динамиков. В линейке представлено три модели на 50, 55 и 65 дюймов по диагонали, и цена самой большой не превышает $462, тогда как младшая стоит и вовсе $280.



Xiaomi демпингует на рынке телевизоров

Компания Xiaomi продемонстрировала новые смарт-ТВ серии Smart TV X. Она состоит из трех моделей, и продавать ее Xiaomi собирается под дочерним брендом Redmi, который до января 2019 г. был всего лишь линейкой недорогих смартфонов Xiaomi.

После перерождения в виде отдельной компании Redmi сохранила концепцию и продолжает выпускать недорогие устройства с конкурентоспособными спецификациями. Телевизоры Smart TV X получили экраны на 50, 55 и 65 дюймов, и стоимость младшей модели составляет, по данным портала Gizmochina, 1980 юаней (около $280, 19,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 мая 2020 г.). В российской рознице за 20 тыс. руб. можно приобрести смартфон Xiaomi Mi 9 Lite. 55-дюймовый телевизор стоит приблизительно 2300 юаней ($322, 22,9 тыс. руб.), а 65-дюймовый – 3300 юаней ($462, 32,8 тыс. руб.).

К трем существующим телевизорам Redmi Xiaomi добавила еще три

Xiaomi стала третьей компанией после Huawei и Oppo, выпустившей в мае 2020 г. недорогие ТВ под своим дочерним брендом. Oppo анонсировала 32- и 43-дюймовые ТВ серии Realme TV 25 мая 2020 г. а Huawei продемонстрировала серию Honor X1 19 мая 2020 г. По размерам эти телевизоры совпадают с новинками Xiaomi.

4К всем и каждому

Xiaomi заявила о поддержке разрешения 4К или 3840х2160 пикселей в каждом из новых Redmi Smart TV X. Телевизоры также могут воспроизводить контент и с менее высоким разрешением, к примеру, Full HD. По словам разработчиков, за счет тонких рамок экраны в Smart TV X занимают 97% фронтальной панели корпуса, который сам по себе базируется на металлическом шасси для дополнительной прочности конструкцию.

Xiaomi делает 4К-контент более доступным

В телевизорах используются IPS-матрицы с углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, обеспечивающие 85-процентный охват цветового пространства NTSC. Для снижения итоговой стоимости телевизоров Xiaomi решила оставить частоту обновления дисплеев на базовом уровне – 60 Гц.

Дополнительно в каждом телевизоре реализована технология MEMC – она необходима компенсации эффекта размытия быстро движущихся объектов в кадре.

Четыре динамика и четыре ядра

В основе всех трех смарт-ТВ Redmi лежит четырехъядерный процессор Novatek. В нем используются два высокопроизводительных ядра Cortex A73 и пара энергоэффективных Cortex A55, плюс есть встроенный видеоускоритель Mali G51. Объем оперативной памяти составил 2 гигабайта, емкость штатного флэш-накопителя – 32 ГБ.

В телевизорах Redmi есть голосовое управление

Акустика Redmi Smart TV X состоит из четырех динамиков по 12,5 Вт каждый (50 Вт в сумме), и к телевизорам Xiaomi предлагает дополнительный сабвуфер. Звуковая система поддерживает технологии Dolby Audio, DTS-HD и включает встроенные микрофоны для голосового управления. Команды распознаются с расстояния до 10 метров.

Проприетарная прошивка и широкий спектр интерфейсов

Xiaomi укомплектовала новые телевизоры Redmi тремя входами HDMI для подключения внешнего источника изображения (к примеру, ноутбук или ПК) парой USB-портов для внешних накопителей , разъемом SPDIF, цифровым ТВ-тюнером DVB-T2 и сетевым Ethernet. Список беспроводных интерфейсов включает Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц.





Телевизоры работают на базе прошивки PatchWall 2.0, представляющей собой полноценную графическую оболочку для ОС Android TV. В ней по умолчанию установлены приложения видеосервисов Hotstar, Netflix и Prime Video, а также есть штатный проигрыватель Mi Player для запуска аудио- и видеоконтента с носителей.

По словам разработчиков, PatchWall упрощает доступ к контенту, позволяя, в том числе, искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Они называют PatchWall интеллектуальным помощником по поиску и подбору фильмов, видеороликов, мультфильмов, сериалов и другого медиаконтента, основывающимся на предпочтениях пользователя.

Другие телевизоры Redmi

С анонсом серии Smart TV X коллекция телевизоров Redmi удвоилась. Xiaomi выпускает смарт-ТВ под этим брендом практически год – первые два телевизора серии вышли летом 2019 г. и получили экраны на 40 и 70 дюймов.

Первая тройка телевизоров Redmi

В конце марта 2020 г. серию дополнил гигантский 98-дюймовый (245-сантиметровый) телевизор Redmi Max 98. В Китае он продается за 20 тыс. юаней (200,5 тыс. руб.), и, как сообщают очевидцы и первые покупатели, в квартиры его доставляют при помощи автомобильных кранов. В итоге, на момент публикации материала Redmi предлагала шесть телевизоров с диагоналями 40, 50, 55, 65, 70 и 98 дюймов.