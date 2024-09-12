Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone

Xiaomi выпустила телевизор Redmi Max 85 2025, за который просит около 60 тыс. руб. это примерная цена iPhone 13 128 ГБ в России, вышедшего три года назад. При этом экран у телевизора – 85 дюймов. Аналогов по стоимости в России нет – расценки начинаются с 90 тыс. руб. с учетом скидок.

Почему так дешево, Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Max 85 2025, который будет продавать под своим дочерним брендом Redmi. У модели две отличительные особенности – внушительная диагональ 85 дюймов (216 см) и крайне невысокая стоимость – 4699 юаней или около 59,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2024 г.

Для сравнения, в России приблизительно за эти же деньги можно купить смартфон Apple iPhone 13 с накопителем на 128 ГБ – его розничная цена составляет на момент выпуска материала 61,9 тыс. руб. с учетом скидок. Продажи этой модели Apple прекратила в 2024 г. сразу после анонса iPhone 16 в сентябре 2024 г., поскольку она, по версии самой Apple, морально устарела. iPhone 13 дебютировал в сентябре 2021 г., то есть ему уже три года.

В России таких цен на 85-дюймовые телевизоры нет – расценки, с учетом дисконта, начинаются с 90 тыс. руб. Шанс на появление Redmi Max 85 2025 в российской рознице есть – Xiaomi официально продает в стране свои телевизоры.

В России Redmi Max 85 2025, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем Китае . Может, на уровне конкурентов

Также в линейке Redmi Max у Xiaomi присутствуют и более крупные, но при этом и намного более дорогие телевизоры. Например, вышедший в апреле 2024 г. 100-дюймовый (254 см) Redmi Max 100 2025 на старте продаж стоил 8999 юаней (114,4 тыс. руб.).

Много экрана, но мало звука

Дисплей – это главное конкурентное преимущество нового Redmi Max 85 2025. В дополнение к внушительной диагонали он также располагает переменной частотой обновления, которая достигает 120 Гц в игровом режиме.

Xiaomi Экрана в новом ТВ Xiaomi действительно много

Основа экрана – это матрица IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и точностью цветопередачи ΔE≈2. Разрешение дисплея вполне стандартное для всех телевизоров 2024 модельного года, кроме самых дешевых – 3840х2160 точек. Оно также известно под названиями Ultra HD и 4К. В наличии технология MEMC, повышающая качество отображения движущихся в кадре объектов.

Сэкономить в Redmi Max 85 2025 решила на звуке. В новинке в этом плане нет ничего выдающегося – только два динамика мощностью 10 Вт каждый. Из всего многообразия технологий улучшения звучания заявлена только DTS.

«Умная» составляющая

Redmi Max 85 2025 – это, по сути, Android-планшет, только гигантский и силу своих габаритов (1890х1087х441 мм вместе с подставкой) стационарный. Xiaomi встроила в него 3 ГБ оперативной памяти, что еще год-два назад можно было встретить только во флагманских моделях, и то не во всех. Встроенный накопитель имеет емкость 64 ГБ, что позволяет почти не использовать внешние носители информации.

Что купить выгоднее - маленький смартфон трехлетней давности или большой современный телевизор?

О центральном процессоре телевизора известно не так уж много – Xiaomi упоминает лишь о четырех ARM-ядрах Cortex A55 и одноядерной видеоподсистеме Mali G57 MC1. Тактовая частота CPU не раскрывается.

Из беспроводных модулей связи в Redmi Max 85 2025 имеются вполне современные Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Последний может использоваться для подключения смартфона, а также для взаимодействия с комплектным пультом управления, в котором есть микрофон для контроля ТВ при помощи голоса.

В наличии также два порта USB (по одному 2.0 и 3.0), пара HDMI, Ethernet, AV-вход, SPDIF и вход для обычной антенны. Имеется и чип NFC, который в смартфонах используется для бесконтактной оплаты. Его назначение в Redmi Max 85 2025 Xiaomi не раскрывает.

Xiaomi И на тумбу поставить, и на стену повесить

Управляется Redmi Max 85 2025 прошивкой HyperOS – по сути, надстройкой над Android, которая вышла в конце 2023 г. и заменила собой любимую миллионами MIUI со всеми ее модификациями.

Redmi Max 85 2025 допускает как классический настольный, так и настенный монтаж. В последнем случае потребуется наличие стены из прочных материалов, так как телевизор весит почти 30 кг, а также кронштейн VESA 400x500.