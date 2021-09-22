Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео

Xiaomi под дочерним брендом Redmi выпустила смарт-ТВ с экранами на 32 и 43 дюйма по цене в пределах 16 тыс. руб. и 26 тыс. руб. Снизить стоимость компании удалось лишь путем ухудшения ряда характеристик – она уменьшила объем RAM до 1 ГБ и снизила разрешение младшей модели до 1280х720 пикселей.

Недорогие телевизоры Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала два новых смарт-телевизора, которые будет продавать под своим дочерним брендом Redmi. Обе модели относятся к начальному уровню.

Премьера новинок состоялась в Индии, и в этой стране они появятся в продаже в первую очередь. Следует ли ждать их на российском рынке, остается неизвестным.

Младший телевизор Redmi Smart TV стоит 16 тыс. рупий (15,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 сентября 2021 г.), пишет портал Fonearena. Диагональ его экрана составляет 32 дюйма.

По дизайну телевизоры отличий не имеют

Вторая новинка Redmi с диагональю 43 дюйма оценивается в 26 тыс. рупий (25,8 тыс. руб.). Для сравнения, в российской рознице за 16 тыс. руб. Xiaomi предлагает смартфон Redmi Note 10, а за 24 тыс. руб. россияне могут приобрести Redmi Note 9 Pro.

Удержать цену настоль низком уровне, в особенности в случае 32-дюймового ТВ, Xiaomi смогла путем экономии на ряде технических характеристик новинок. Напомним, что бренд Redmi она выделила в отдельную компанию в январе 2019 г. До этого такое название носила исключительно линейка недорогих смартфонов Xiaomi.

На чем получилось сэкономить

Цена за Redmi Smart TV 32 на уровне 16 тыс. руб. продиктована в первую очередь невысоким разрешением экрана. При диагонали 81,3 см он поддерживает разрешение 1270х720 пикселей. Это формат HD, он же 720р, и его сейчас нельзя встретить даже в самых бюджетных смартфонах. В большинстве своем они поддерживают более высокое разрешение HD+.

Главное преимущество младшей модели в том, что она поместится почти в любом помещении и не займет в нем много места

Вторая весьма спорная характеристика данного телевизора – это объем оперативной памяти, равный лишь 1 ГБ. «Тяжелые» приложения вполне могут испытывать ее нехватку.

Примечательно, что такой же объем ОЗУ получил и старший Redmi Smart TV 43. Однако разрешение его экрана все же выше – Full HD или 1920х1080 пикселей.

Одинаковые телевизоры

Различий между двумя новыми смарт-ТВ Redmi всего лишь три – это цена, диагональ экрана и его разрешающая способность. Все остальные характеристики телевизоров полностью идентичные, как аппаратные, так и программные.

Обе новинки поставляются с 8 ГБ встроенной памяти на основе модуля еММС. Под хранение контента такого объема явно недостаточно, поэтому в телевизорах предусмотрено два порта USB 3.0 для подключения внешних накопителей или другой периферии.

Премьерный ролик новинок Redmi

Основу телевизоров составляет процессор S905X2 разработки компании Amlogic. Чип создавался специально для использования в смарт-ТВ и производится по относительно современному 12-нанометровому техпроцессу.

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Внутри процессора есть четыре ядра ARM Cortex A53 на частоте до 1,8 ГГц. Неподалеку от них находится и интегрированная графика Mali-G31 MP2 на двух ядрах с поддержкой технологий OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 и OpenCL 2.0.

Все «железо» телевизоров находится под контролем операционной системы Google Android TV 11. Поверх нее Xiaomi установила фирменную прошивку PatchWall, базирующуюся на оболочке MIUI для смартфонов. В этих смарт-ТВ PatchWall обновлена до самой последней на сентябрь 2021 г. версии – 4.0.

Набор интерфейсов, в дополнение к дуэту USB 3.0, включает в себя два HDMI 3.1, Ethernet, вход для антенны и 3,5-миллиметровый разъем для внешней акустики. В обоих телевизорах имеются по два 10-ваттных динамика, есть поддержка «улучшайзеров» звука Dolby Audio, DTS-HD и Dolby Atmos.

За передачу данных по воздуху в новинках Redmi отвечают два модуля – Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 80.11ac (диапазоны 2,4 и 5 ГГц).

Опыт есть

За неполные три года работы в виде отдельной компании Redmi значительно расширила число выпускаемых ею устройств. Опыт по разработке умных телевизоров у нее тоже имеется.

Например, в середине марта 2021 г. Redmi дала старт новой линейке телевизоров Smart TV X, в которых сосредоточилась на качественных экранах и хорошем звучании.

Redmi Smart TV X

При этом они, как и новые Smart TV 32 и 43, имели сравнительно невысокую цену.

Иногда Redmi удивляет и весьма оригинальными продуктами. Так, в марте 2020 г. компания провела показ телевизора Max 98, ставшего самым большим в ее линейке. Модель характеризуется экраном с диагональю 98 дюймов или почти 249 см.

Гигантский Redmi Max 98

Max 98 по-прежнему удерживает титул самого крупного телевизора компании.