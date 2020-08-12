Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео

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Xiaomi выпускает интерьерный смарт-ТВ Mi TV LUX Transparent Edition с почти полностью прозрачным экраном. Модель поступит в продажу через несколько дней в комплекте с ультратонким (менее 6 мм) OLED-дисплеем и прошивкой PatchWall 3.0 на базе ОС Android TV.



Телевизор «без экрана»

Компания Xiaomi разработала интерьерный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition с практически полностью прозрачным OLED-экраном. В выключенном состоянии, по заявлениям разработчиков, он становится практически полностью незаметным.

Xiaomi относит Mi TV LUX Transparent Edition к премиум-сегменту и готовится начать его продажи 16 августа 2020 г. В Китае его стоимость составит в пределах 50 тыс. юаней (526,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 августа 2020 г.), о сроках его появления за пределами Поднебесной на момент публикации материала известно не было.

Следует отметить, что технически Mi TV LUX Transparent Edition нельзя назвать первым в мире телевизором с прозрачным экраном. Корейская Samsung опередила Xiaomi, показав концепт такого ТВ еще в 2016 г., а год спустя то же сделала компания LG.

Mi TV LUX Transparent Edition

Но все продемонстрированные модели так и не поступили в продажу, что делает Mi TV LUX Transparent Edition первым прозрачным ТВ, добравшимся до витрин магазинов.

Характеристики дисплея

Экран Mi TV LUX Transparent Edition это OLED-панель толщиной менее 6 миллиметров. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц. Спецификации матрицы также включают 10-битную глубину цвета и время отклика на уровне 1 миллисекунды. Представители Xiaomi упомянули и про 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3, не уточнив при этом поддерживаемое им разрешение.

Повесить прозрачный ТВ Xiaomi на стену не получится

Диагональ дисплея прозрачного ТВ Xiaomi составляет 55 дюймов, то есть это не самый большой по меркам 2020 г. телевизор. Разработчики отметили повышенную прочность экрана и его контрастность – она оказалась на уровне 150000:1.

Какие технологии Xiaomi применила, чтобы сделать экран телевизора прозрачным, компания не раскрывает. Между тем, появилось «живое» видео с презентации, демонстрирующее работу Mi TV LUX Transparent Edition, и на нем видно, что дисплей может быть прозрачным всегда, а не только в выключенном состоянии.

Смарт-составляющая

Mi TV LUX Transparent Edition – это смарт-телевизор. На него установлена ОС Android TV, поверх которой стоит фирменная прошивка PatchWall, которую Xiaomi весной 2020 г. обновила до версии 3.0. Оболочка позволяет устанавливать дополнительные приложения и осуществлять быстрый поиск контента, например, фильмов и сериалов. Есть поддержка голосового ввода, а поскольку смарт-ТВ Xiaomi продаются и в России, ее интерфейс доступен на русском языке.

Демонстрация работы Mi TV LUX Transparent Edition

В основе телевизора лежит некий процессор MediaTek 9650, описание которого на момент публикации материала на сайте компании MediaTek отсутствовало. Известно лишь о наличии в его составе видеоядра Mali G52 MC1.

Все прочие смарт-функции телевизора Xiaomi не раскрывает. Остаются неизвестными объемы оперативной и встроенной памяти, а также количество доступных проводных и беспроводных интерфейсов. Упомянута лишь поддержка режима Always On Display, активация которого позволит выводить требуемую информацию на экран, когда телевизор выключен.

По информации ресурса GSM Arena, все порты выведены на тыльную часть подставки. Набор включает Ethernet, оптический аудиовыход, вход под антенну, три HDMI и два полноразмерных USB.

Исключительно настольный телевизор

Смарт-ТВ Mi TV LUX Transparent Edition предполагает только настольное (или напольное) размещение. Вся электроника сосредоточена в его крупногабаритной подставке, и представители Xiaomi не сообщили, есть ли возможность разместить экран на стене и соединить дисплей с основной частью при помощи специализированного кабеля.

Тыльная сторона фирменной подставки с интерфейсами

Подобный принцип реализован в ряде телевизоров компании Samsung. В ее коллекции тоже есть интерьерные модели со своими особенностями: к примеру, в начале июня 2020 г. CNews писал о появлении в России смарт-ТВ Samsung The Sero, экран которого может поворачиваться на 90 градусов в портретный режим для просмотра вертикальных видео из социальных сетей.

Также у Samsung есть линейка и телевизоров The Frame 2020, выделяющихся дизайном, стилизованным под картину, в том числе и за счет оригинальных рамок дисплея. Телевизоры этой серии доступны в России с июня 2019 г. (на тот момент вышел модельный ряд 2019 г.), и в выключенном состоянии они выводят на экран шедевры знаменитых художников всего мира.