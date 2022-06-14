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Xiaomi выпустила сверхдоступный смарт-ТВ с большим экраном дешевле бюджетного смартфона

Xiaomi открыла новую линейку смарт-ТВ TV EA Pro, пополнив ее 4К-моделями на 55, 65 и 75 дюймов. Младшая версия стоит немногим меньше 20 тыс. руб. по актуальному курсу, а старшая оценивается 38 тыс. руб. Все телевизоры получили современную электронику и прошивку MIUI TV 3.0.

Как не переплачивать за 4К

Компания Xiaomi анонсировала в Китае новую линейку смарт-телевизоров TV EA Pro. Модели этой серии, коих на момент премьеры было всего три, нацелены на тех, кто не готов тратить крупные суммы на покупку телевизора, но и не хочет пользоваться ТВ с устаревшими характеристиками.

В серию Xiaomi TV EA Pro вошли телевизоры с экранами на 55, 65 и 75 дюймов. По информации портала Notebook Check, младшая модель стоит 2199 юаней или около 19,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 июня 2022 г. для сравнения, в российской рознице в июне 2022 г. вышел смартфон среднего уровня Realme 9i стоимостью 22 тыс. руб. на момент старта продаж.

Сроки появления телевизоров TV EA Pro в России или в любой другой стране за пределами КНР Xiaomi не называет. Шанс на их появление в российской рознице имеется, так как у компании есть своя сеть магазинов в России, в которой продаются телевизоры других серий. Но нельзя забывать, что в марте 2022 г. компания вдвое сократила объемы поставок своей техники на территорию России.

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Xiaomi снизила стоимость доступа к просмотру 4К-контенту до минимума

65-дюймовый телевизор TV EA Pro стоит в Китае 3299 юаней (29,4 тыс. руб.). Топовая версия на 75 дюймов обойдется 4299 юаней (38,3 тыс. руб.).

Сэкономить на экране и звуке не получилось

Xiaomi укомплектовала телевизоры TV EA Pro экранами на матрице IPS с соотношением сторон 16:9 и разрешением 4К или 3840х2160 пикселей. В каждой из трех моделей рамка выполнена из металла и имеет толщину в пределах 2 миллиметров, за счет чего матрица занимает 96% лицевой панели. Основной материал корпуса – пластик.

Пиковая яркость для всех моделей составляет 500 нит, контрастность – 1200:1. Дисплей поддерживает технологии улучшения изображения HDR и MEMC. Единственное, что выдает в TV EA Pro сравнительно бюджетные смарт-ТВ – это время отклика матрицы на уровне 8 миллисекунд.

Звук в новинках Xiaomi выводят динамики суммарной мощностью 20 Вт. Их количество производитель не уточняет. В наличии «улучшатель» – технология DTS.

Что «под капотом»

Телевизоры Xiaomi TV EA Pro все как один собраны на процессоре MT9638. Тайваньская компания MediaTek выпустила его в начале весны 2021 г. и окрестила флагманским CPU для умных телевизоров.

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В составе процессора есть четыре ядра Coretex-A55 с тактовой частотой не больше 1,5 ГГц. За обработку графики здесь отвечает подсистема Mali-G52 MC1.

Новинка MediaTek подходит для смарт-ТВ как топового, так и среднего уровня, но в случае последних используются далеко не все его характеристики. Так, в нем по умолчанию есть поддержка Wi-Fi 6, HDMI 2.0/1.4 (HDCP 2.2), HDMI 2.1a, USB 2.0 и USB 3.0, но TV EA Pro многого из этого перечня нет.

В наличии в новых смарт-ТВ Xiaomi лишь два HDMI 2.0, по одному USB 3.0 и USB 2.0, AV-выход и разъем Ethernet. Wi-Fi тоже есть, с диапазонами 2,4 и 5 ГГц, равно как и Bluetooth 5.0.

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Панель интерфейсов в телевизорах TV EA Pro

В то же время памяти для своих смарт-ТВ Xiaomi не пожалела. Встроенный накопитель получил емкость 16 ГБ при том факте, что по USB можно подключить внешний носитель информации. Объем оперативной памяти – 2 ГБ.

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Программная составляющая стандартна для большинства смарт-ТВ Xiaomi. С завода на TV EA Pro устанавливается ОС Android TV, дополненная прошивкой MIUI TV 3.0 с меню, ориентированным на управление с пульта. В нее встроен фирменный голосовой помощник Xiaomi.

MIUI TV 3.0 позволяет передавать на экран телевизора по беспроводному каналу изображение и звук с различных устройств на базе Windows, macOS, Android и iOS. Также смартфоны можно использовать в качестве пульта управления.

Эльяс Касми

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