«Дочка» Xiaomi выпустила огромный и дешевый телевизор. Фото

Xiaomi выпустила недорогой телевизор А65 2022 под дочерним брендом Redmi. Новинка стоит около 18,8 тыс. руб. и предлагает 4К-экран на 65 дюймов, прошивку Android TV, возможность трансляции изображения со смартфонов и компьютеров, а также поддержку HDR.

Антикризисный ТВ Xiaomi

Компания Redmi, в начале 2019 г. образовавшаяся из одноименной линейки смартфонов Xiaomi, выпустила телевизор A65 2022. По меркам 2022 г. это не самый крупный смарт-ТВ, но и не самый маленький – его диагональ составляет 65 дюймов или около 165 см.

Выделяет A65 2022 среди прочих его цена. В Китае, где состоялась его премьера, она составляет всего 2099 юаней или в пределах 18,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 августа 2022 г. Иначе говоря, крупногабаритный телевизор со смарт-функциями, Wi-Fi и прочими атрибутами современного ТВ можно купить по цене дешевого смартфона. К примеру, он стоит на 1800 руб. дороже российской версии Xiaomi Redmi 10 в комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Пока нет данных, собирается ли Xiaomi везти A65 2022 в Россию. Бренд Redmi на российском рынке хоть и представлен, но только в сегменте смартфонов. У самой Xiaomi российский ассортимент намного шире – есть, в том числе, и смарт-ТВ.

Телевизор хоть и не очень большой, но места под него выделить придется немало

В китайской рознице Redmi A65 2022 поступит в продажу 14 августа 2022 г.

Много функций по минимальной цене

Судя по заявленным характеристикам, Xiaomi, создавая Redmi A65 2022, не ставила цель сэкономить на всем. Экран телевизора при диагонали 65 дюймов поддерживает разрешение Ultra HD или 4К и охватывает 78% цветового пространства DCI-P3. При этом сам дисплей облачен в металлический корпус Unibody и рассчитан на вывод 1 млрд оттенков цвета. Единственное, что выдает бюджетность экрана – это частота обновления, на уровне традиционных 60 Гц.

По данным портала iGeekPhone, дисплей поддерживает HDR и занимает почти 98% процентов лицевой панели за счет особо тонких рамок по периметру.

Дизайн у Redmi TV A65 2022 классический

Стандартная контрастность экрана составляет 1200:1. Звук в телевизоре базовый, без излишеств – есть два динамика по 10 Вт каждый. Других источников звука в данной модели не предусмотрено.

Как сделать телевизор умным

Обычный телевизор отличает от смарт-ТВ, по сути, только отличие полноценной операционной системы, с возможностью установки дополнительных приложений и удобного доступа к интернет-сервисам, включая YouTube. В Redmi A65 2022 такая ОС имеется.

Xiaomi установила на свою новинку платформу Android TV со своей фирменной прошивкой MIUI TV. Телевизор можно использовать в качестве беспроводного внешнего экрана для мобильных устройств под управлением iOS и Android, а также для компьютеров на базе Windows и macOS.

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Управлять ТВ можно голосом или при помощи комплектного пульта. Последний можно заменить смартфоном – для синхронизации с ним на телевизоре установлено приложение Xiaomi TV Assistant.

За работу смарт-начинки телевизора отвечает процессор неизвестной модели с четырьмя ARM-ярдами Cortex A35. Также у ТВ есть 8 ГБ встроенной памяти и сравнительно немного памяти оперативной – 1,5 ГБ.

Немного интерфейсов

На момент публикации материала подробный перечень интерфейсов в Redmi A65 2022 не раскрывался. Было известно лишь о двух USB-портах для внешней периферии, паре HDMI для игровых приставок и других источников изображения, AV-входа, разъема для антенны, а также об Ethernet для проводного подключения к локальной сети или роутеру.

Какие беспроводные интерфейсы есть в телевизоре, неизвестно. В модели А65 предыдущего поколения (вышло в октябре 2020 г.) присутствовали Bluetooth и Wi-Fi 802.11n с диапазоном 2,4 ГГц. В ней, к слову, использовались менее мощные 8-ваттные динамики

Redmi может больше

Телевизор с экраном на 65 дюймов – далеко не предел для Redmi. Компания, некогда концентрировавшаяся на недорогих смартфонах, научилась делать по-настоящему большие смарт-ТВ.

Reami TV Max первого поколения

В середине весны 2020 г. она представила миру телевизор Redmi TV Max с 4К-экраном на 98 дюймов (249 см). На старте продаж он стоил 20 тыс. юаней (179 тыс. руб.).

Вторая версия телевизора с увеличенной диагональю

Redmi TV Max удалось стать бестселлером. Спустя два года, в марте 2022 г., свет увидела его 100-дюймовая версия (254 см), оцененная в те же 20 тыс. юаней.