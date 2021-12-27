Xiaomi создала поразительно дешевый смарт-ТВ с гигантским экраном. На чем пришлось сэкономить?

Xiaomi приготовила к релизу 70-дюймовый 4К-телевизор Mi TV EA70 2022, за который просит около 38 тыс. руб. За исключением диагонали и разрешения это смарт-ТВ базового уровня – удержать цену на столь низком уровне удалось за счет экономии на объемах памяти. В итоге новинка Xiaomi поставляется лишь с 8 ГБ RAM и 1,5 ГБ ROM.

Дисплей размером с человека

Компания Xiaomi провела премьеру нового смарт-ТВ TV EA70 2022 с диагональю экрана 70 дюймов (178 сантиметров). Это классический умный телевизор Xiaomi, отличительная черта которого – крайне невысокая стоимость при сравнительно немаленькой диагонали экрана.

За 70-дюймовый телевизор TV EA70 2022 китайский вендор просит 3300 юаней (38 тыс. руб., $518 по курсу ЦБ на 27 декабря 2021 г.). Цена актуальна для рынка КНР, где в настоящее время Xiaomi принимает предварительные заказы на свою новинку. Продажи начнутся 31 декабря 2021 г.

О своих планах по релизу TV EA70 2022 в России Xiaomi пока не упоминает. Тем не менее, телевизоры этого производителя в российской рознице представлены. Что примечательно, свой новый смарт-ТВ Xiaomi решила выпустить под брендом Mi, который совсем скоро уйдет в историю.

Xiaomi постаралась максимально уменьшить рамки дисплея

Чем обусловлена столь низкая цена Mi TV EA70 2022, Xiaomi не уточняет. У компании есть дочерний бренд Redmi, под которым в октябре 2021 г. она выпустила 65-дюймовую модель Smart TV X 2022. На китайском рынке она стоит $550 (40,4 тыс. руб.), а в начале декабря 2021 г. в этой линейке появился 75-дюймовый телевизор за $785 (57,6 тыс. руб.).

Все внимание на экран

Во время разработки Mi TV EA70 2022 Xiaomi сосредоточилась в первую очередь на параметрах дисплея, отправив на второй план смарт-составляющую. В результате встроенный в телевизор накопитель имеет емкость лишь 8 ГБ, а объем оперативной памяти не превышает 1,5 ГБ. Для сравнения, в конце декабря под брендом Redmi вышел 50-дюймовый Redmi Smart TV X 2022 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ROM.

Модель используемого в Mi TV EA70 2022 процессора пока не установлена. Как пишет портал GizmoChina, это ARM-решение с четырьмя ядрами Cortex A35. Другие подробности о нем неизвестны.

Экран телевизора обрамлен тонкой 2-миллиметровой металлической рамкой, за счет чего занимает почти 98% площади фронтальной панели. При диагонали 70 дюймов его разрешение составляет 3840х2160 пикселей, что соответствует формату 4К.

Дисплей Mi TV EA70 2022 выдает 1,07 млрд цветовых оттенков, имеет контрастность 4000:1 и пиковую яркость 300 нит. В модели используется IPS-панель со стандартным соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60 Гц.

Экран и цена - главные конкурентные преимущества нового ТВ Xiaomi

Для подключения внешних источников изображения предусмотрены AV-вход, разъем под антенну и два HDMI. Работа с носителями осуществляется посредством двух USB-портов, а подключение к сети – по LAN и Wi-Fi (2,4 ГГц).

Звук и программные возможности

О звуковой информации своего телевизора Xiaomi почти ничего не говорит. Известно лишь, Mi TV EA70 2022 укомплектован стереодинамиками мощностью 10 Вт (информация NDTV.com) и поддерживает управление голосом.

Как начать работать с большими данными без капитальных затрат Облака

В качестве прошивки в телевизоре используется оболочка MIUI for TV 3.0, распространение которой началось еще летом 2020 г. Причины выбора именно этой системы не установлены, тем более что летом 2021 г. Xiaomi выпустила PatchWall 3.0 – еще одну свою прошивку для умных телевизоров.

Интерфейсная панель содержит лишь самые часто используемые разъемы

Главные отличия MIUI for TV 3.0 от версии 2.0 заключаются в переработанном интерфейсе. На одном экране теперь умещается больше информации и пиктограмм, а при изучении информации о фильме или сериале оболочка предлагает ознакомиться с трейлером или похожими работами.

Также в системе появились различные режимы использования – офисный, взрослый и детский, с возможностью настройки доступа к тому или иному контенту.

Почему смарт-ТВ стоят так дешево

За последние несколько лет умные телевизоры стали стоить очень дешево – иногда они даже дешевле моделей без смарт-функций. Некоторые модели можно купить по цене среднего смартфона.

По версии компании GlobalSign, за этим кроется новый способ заработка производителей, который приносит им больше денег, нежели непосредственно продажа самих телевизоров. Эксперты компании полагают, что это продажа обезличенных пользовательских данных, собираемых смарт-ТВ. Они привели несколько наглядных примеров работы этой схемы с участием телевизоров различных брендов. При этом производители идут на различные уловки, чтобы не нарушать закон. Подробнее об этом читайте в материале CNews.