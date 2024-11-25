Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления

Xiaomi выпустила новые телевизоры Smart TV X 2025 под своим дочерним брендом Redmi. В серию вошли четыре модели по очень выгодной цене – приблизительно от 30,3 тыс. руб. за 55-дюймовую версию. В стоимость входят экран с очень высокой частотой обновления (до 240 Гц) и 4 ГБ оперативной памяти, а также новейшая прошивка HyperOS 2.

Много телевизора за минимум денег

Компания Xiaomi под брендом Redmi выпустила четыре новых смарт-ТВ, объединенных в серию Smart TV X 2025. Новинки поступят в продажу в Китае 27 ноября 2024 г., пишет портал GizmoChina, и есть вероятность международного релиза.

Как и смартфоны, телевизоры Redmi всегда стоят немного дешевле ТВ, продающихся под брендом Xiaomi. Новая линейка Smart TV X 2025 состоит из четырех моделей с экранами от 55 до 85 дюймов, и отличаются они только размерами дисплеев и рекомендуемой стоимостью – все прочие спецификации у них одинаковые.

Новинка Redmi с 55-дюймовым дисплеем оценивается на китайском рынке в 2179 юаней (30,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2024 г.). За старшую версию с экраном на 85 дюймов по диагонали придется отдать 4799 юаней или 66,9 тыс. руб.

Дисплей и звук

Экраны всех новых телевизоров Xiaomi Redmi Smart TV X 2025 поддерживают разрешение Ultra HD, более известное как 4К. В пикселях это 3840х2160. Используются матрицы IPS – OLED-экраны пока еще не стали частью недорогих телевизоров, но, как сообщал CNews, в ноябре 2024 г. китайская компания TCL придумала, как можно резко снизить их себестоимость. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 94%, углы обзора стандартные для IPS – 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Xiaomi Новые ТВ Xiaomi явно создавала с учетом потребностей современных геймеров

К особенностям экранов новинок стоит отнести адаптивную частоту обновления, способную повышаться до 240 Гц. Это делает их пригодными для современных динамичных видеоигр, в которых многое зависит от высокой частоты кадров. На то, что ТВ подготовлены для игр, также указывает наличие интерфейса HDMI 2.1, пригодного для подключения игровых приставок нового поколения (Xbox Series X, PS5 и PS5 Pro).

Изображение в новых смарт-ТВ Xiaomi улучшают технологии HDR и Dolby Vision. За вывод звука отвечает 25-ваттная акустическая система, дополненная технологией улучшения DTS. Она состоит из двух динамиков мощностью 12,5 Вт каждый.

Когда внешний накопитель не нужен

Весь квартет новинок Redmi укомплектован процессорами MT9655, которые обычно можно встретить лишь во флагманских телевизорах. Этот СЗГ входит в число новейших чипов тайваньской компании MediaTek – одного из мировых лидеров рынка мобильных ARM-процессоров. В составе MT9655 есть четыре ядра Cortex A73 и видеоподсистема G57 MC1.

Помимо этого, все телевизоры дополнены 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 64 ГБ. Это тоже позаимствовано у намного более дорогих смарт-ТВ – как правило, в ценовой категории 30-60 тыс. руб. телевизоры получают максимум 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM.

Программная составляющая Redmi Smart TV X 2025 – это прошивка HyperOS 2. По сути, это оболочка для Android TV, которая в конце 2023 г. пришла на смену знаменитой на весь мир MIUI. Среди главных особенностей HyperOS 2 Xiaomi выделяет поддержку алгоритмов искусственного интеллекта, в числе которых – отключение звука ТВ, если в помещении звонит телефон, и настройка яркости экрана в зависимости от интенсивности внешнего освещения. Но последнее можно реализовать и без ИИ – при помощи простейшего датчика освещенности, присутствующего даже в самых бюджетных смартфонах.

Также все четыре новых ТВ Redmi Smart TV X 2025 могут выступать в качестве хаба – центрального элемента системы умного дома.

Интерфейсов хватит всем

Xiaomi предусмотрела в Redmi Smart TV X 2025 возможность выхода в Сеть либо по кабелю посредством Ethernet, либо «по воздуху» через модуль Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6. Для подключения беспроводной периферии или пульта управления используется модуль Bluetooth 5.2, один из самых современных на момент выхода материала.

Из проводных интерфейсов в телевизорах присутствуют AV-выход, S/PDIF и сразу три HDMI, притом каждый версии 2.1. Периферия, например, внешние диски с контентом, подключается по двум полноразмерным USB-портам – 2.0 и 3.0.