Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео

Xiaomi готовит к релизу в Китае новые топовые телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition с 4К-экранами на квантовых точках и расширенными игровыми возможностями. В каждом из них стоит 100-ваттная акустика, есть выдвижная веб-камера на 48 Мп для видеозвонков, а также много памяти и современная прошивка.

4К-новинки Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала новые умные телевизоры линейки Mi TV 6 Extreme Edition. Премьера прошла в Китае, и новинки поступят в продажу поначалу в этой стране. О сроках их появления в других странах представители компании не рассказали.

Mi TV 6 Extreme Edition – это флагманские телевизоры. Новая серия включает модели на 55, 65 и 75 дюймов, каждая с поддержкой 4К-разрешения и экраном на «квантовых точках» (QLED). И то, и другое напрямую влияет на качество изображения. Однако стоит отметить, что 4К – не самое высокое из существующих разрешений, уже существует техника с разрешением 8К. В то же время технология «квантовых точек» встречается далеко не в каждом телевизоре.

Новые смарт-ТВ Xiaomi выделяются на фоне аналогов своей невысокой ценой

В китайской рознице младший Mi TV 6 Extreme Edition на 55 дюймов стоит 5999 юаней ($929, 67,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 июня 2021 г.), 65-дюймовая модель оценивается в 7999 юаней ($1239, 89,4 тыс. руб.), а старшая 75-дюймовая – в 9999 юаней ($1550, 111,8 тыс. руб.).

Во время премьеры Xiaomi сравнила свои новинки с телевизорами Sony линейки X95J Series. В российской рознице их на момент публикации материала, как и Mi TV 6 Extreme Edition – на сайте Sony было написано, их продажи скоро начнутся.

Xiaomi не постеснялась в открытую сравнить свои новинки с детищем конкурента

Сравнение оказалось в пользу смарт-ТВ Xiaomi. Телевизоры обошли своих конкурентов из Японии как по характеристикам, так и по цене. В Китае Sony X95J на 65 и 75 дюймов стоят 12999 иен ($2013, 145,3 тыс. руб.) и 20999 иен ($3253, 234,8 тыс. руб.) соответственно.

Характеристики экрана и звука

С точки зрения характеристик экрана все телевизоры серии Mi TV 6 Extreme Edition отличаются друг от друга лишь диагональю. Все остальные спецификации панелей идентичны.

Распаковка и тестирование Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition

Экраны новых трех смарт-ТВ Xiaomi имеют частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость на уровне 1200 нит и охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 97%. Угол обзора равен 178 градусам, а поддерживаемое разрешение – 3840х2160 точкам (формат 4К, Ultra HD).

Дополнительно в телевизорах есть поддержка ряда технологий улучшения изображения. Среди них есть Dolby Vision HDR IQ и HDR10, а также технология коррекции движения МЕМС.

Все возможности новых смарт-ТВ Xiaomi

Толщина рамок вокруг экрана не превышает 4 мм. Сам корпус в новых ТВ Xiaomi цельнометаллический, внутри есть дополнительная алюминиевая рамка. В качестве подставки используется одна центральная ножка.

По данным Xiaomi, суммарная мощность звука в Mi TV 6 Extreme Edition составляет 100 Вт. Акустическая система здесь выполнена в формате 4.2.2.

Что делает телевизоры умными

Все три смарт-ТВ Mi TV 6 Extreme Edition собраны на процессоре MediaTek MT9950, он же S900. Чип создавался для использования в первую очередь в телевизорах с поддержкой разрешения 8К. Внутри процессора стоят четыре ядра Cortex A73 по 1,8 ГГц каждое, плюс есть видеокарта Mali-G52 MC2 на частоте до 800 МГц.

Дополнительные спецификации Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition

Телевизоры поставляются с 4,5 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтным флеш-накопителем. Программная составляющая новинок – это прошивка PatchWall 3.0, специализированная версия оболочки Xiaomi MIUI для умных ТВ.

Зачем телевизору камера

В новых ТВ Xiaomi есть выдвижная камера с двумя сенсорами по 48 Мп. Она прячется в верхней части корпуса и может использоваться для видеосвязи.

Камера в Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition несъемная

Также в телевизоре есть функция распознавания жестов – можно выполнять пассы руками для воспроизведения, паузы и смены фильма. Также в телевизорах есть фитнес-помощник, определяющий девять различных видов физической активности. В список входят, помимо прочих, йога, танцы и фитнес.

Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов Бизнес

Все это становится возможным благодаря камере. Отметим, что решение с креплением над экраном развитой веб-камеры для видеосвязи и других действий реализовано и в новых умных ТВ компании Huawei Vision S. Они, в отличие от Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition, доступны на российском рынке, к тому же в них эту камеру можно физически отключить.

Много интерфейсов

В своих Mi TV 6 Extreme Edition Xiaomi реализовала только самые необходимые и часто используемые в современных телевизорах интерфейсы. В список беспроводных входят Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), а перечень проводных открывают три HDMI 2.1. Для них заявлена, в частности, поддержка игровых приставок Microsoft Xbox Series X и Series S, а про Sony PlayStation 5 в спецификациях упоминаний нет.

Лишних и редко используемых разъемов в телевизорах Xiaomi нет

Вместе с тремя HDMI 2.1 в телевизорах есть пара полноразмерных USB-А. Также имеется RJ45 для подключения к проводной локальной сети AV-вход и разъем для подключения самой обычной антенны.