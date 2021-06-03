В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео

Huawei готовится к началу российских продаж телевизоров Vision S на базе прошивки Harmony OS 2.0. Это универсальная платформа для мобильных устройств и умной домашней техники, которая заменит Huawei платформу Android. В линейку Vision S входят две модели на 55 и 65 дюймов с разрешением 4К и голосовыми ассистентами Сбербанка в комплекте.

Harmony OS теперь и в России

Компания Huawei привезла в Россию умные телевизоры Vision S на базе собственной операционной системы Harmony OS. Как сообщили CNews ее представители, на российском рынке будут доступны две модели с экранами на 55 и 65 дюймов по диагонали. Сама Huawei называет эти новинки не телевизорами, а «умными экранами».

По данным портала Huawei Central, премьера смарт-ТВ Vision S состоялась в начале мая 2021 г. Линейка для российского рынка не отличается от международной по количеству моделей, различий в спецификациях тоже нет.

Начало продаж своих новых телевизоров в России Huawei решила перенести на более поздний срок. В магазинах Vision S появятся не раньше 2 июля 2021 г., а с 22 июня 2021 г. на них можно будет оформить предзаказ.

В новых телевизорах Huawei больше нет Android - теперь у них есть фирменная операционка

В российской рознице младший 55-дюймовый телевизор будет стоить 60 тыс. руб. За модель на 65 дюймов придется выложить 90 тыс. руб. Для сравнения, в Малайзии эти телевизоры стоят около $730 (53,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июня 2021 г.) и $970 (71,3 тыс. руб.) соответственно.

Возможности экрана и звука

Вне зависимости от выбранной модели телевизора Vision S частота его обновления будет 120 Гц. Матрица IPS поддерживает разрешение 4К, оно же Ultra HD, и имеет пиковую яркость 350 нит при контрастности 5000:1. Huawei отдельно заявляет о наличии у ее новых смарт-ТВ сертификатов компании TÜV Rheinland. Они подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания, что снижает утомление глаз во время длительного взаимодействия с экраном при различных условиях внешнего освещения.

Рамки вокруг экрана Vision S почти незаметны

Экраны обоих телевизоров охватывают 92% цветового пространства DCI-P3 и поддерживают технологию компенсации движения МЕМС. Она нужна для более четкого отображения движущихся объектов в кадре.

Аудиосистема смарт-ТВ Vision S состоит из четырех динамиков мощностью по 10 Вт каждый. В этот квартет входят два широкополосных и два высокочастотных излучателя.

Смарт-составляющая

Смарт-ТВ Huawei Vision S основаны на неназванном 4-ядерном процессоре с 4-ядерной видеоподсистемой. Обе модели получили по 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 32 ГБ.

Российская премьера Vision S

В качестве прошивки на телевизоры установлена Harmony OS 2.0 – второе поколение операционки Huawei, премьера которого состоялась в декабре 2020 г. Оригинальная Harmony OS вышла в августе 2019 г. К распространению гаджетов на Harmony OS 2.0, как сообщал CNews, Huawei приступила 2 июня 2021 г. Она призвана заменить Android на устройствах компании.

Все телевизоры имеют доступ к фирменному магазину приложений Huawei App Gallery, который заменил Google Play во всех устройствах компании. Он заработал в декабре 2019 г. в составе сервисов Huawei Mobile Services. По умолчанию на телевизоры установлены голосовые ассистенты семейства «Салют» Сбербанка.

Управлять смарт-ТВ Huawei можно при помощи смартфона

Управлять смарт-ТВ можно как при помощи комплектного пульта, так и голосом. Команды улавливают шесть микрофонов на расстоянии до пяти метров. Пульт работает по Bluetooth.

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В телевизорах Vision S есть функция Mirror Control. Она дает возможность управлять смарт-ТВ с помощью смартфона, передавая изображение на его экран без проводов.

Зачем телевизору камера

Каждый телевизор Vision S дополнен веб-камерой с разрешением 13 Мп. Она располагается над верхней рамкой экрана и предназначена для проведения видеозвонков.

Камера крепится к телевизору на магнитах, что позволяет снять ее в любой момент.

Huawei сделала камеру в Vision S съемной

Разрешение видеовызовов составляет 1920х1080 пикселей (формат Full HD). Также камера умеет делать снимки в максимально возможном для нее разрешении – 13 Мп.

Камера может поворачиваться на 180 градусов для настойки оптимального угла обзора. Для звонков Huawei предлагает использовать ее фирменное приложение MeeTime – смарт-ТВ Vision S стали первыми устройствами в России, на которых стала доступна данная опция. Ранее сервис MeeTime был представлен в Китае и на европейском рынке.

Интерфейсы и габариты

В дополнение к Bluetooth в телевизорах Vision S есть и модуль Wi-Fi. Он может работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Список проводных интерфейсов включает три HDMI 2.0, один вход AV, один же SPDIF и три USB 3.0 для подключения внешних накопителей. Другие разъемы, например, RJ45 для подключения телевизора к проводной локальной сети, на сайте производителя не перечислены.

Размеры младшей модели, без учета подставки, составляют 1230х714х73 мм в длину, ширину и глубину соответственно. Габариты 65-дюймового ТВ – 1449х837х72 мм. Весят новинки 14,2 кг и 19,5 кг.

В комплект поставки входят, помимо самого телевизора, пульт управления и батарейки к нему, две ножки-основания, кабель AV и силовой кабель. Камера с магнитным креплением тоже учтена в стоимости.