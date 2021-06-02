Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео

Huawei представила Harmony OS 2.0 – полноценную операционную систему на замену Android. По дизайну ряда элементов интерфейса ОС похожа на Apple iOS, и для нее готовы пять новых устройств – двое смарт-часов и три планшета. Также Huawei переведет на нее целый спектр ранее выпущенных гаджетов, включая популярные планшеты.

Вместо Android

Huawei анонсировала первые в мире устройства на своей собственной операционной системе Harmony OS 2.0. Это второе поколение оригинальной Harmony OS, премьера которого состоялась в декабре 2020 г. Первое поколение вышло в начале августа 2019 г.

Harmony OS 2.0 предназначена для целого спектра гаджетов, включая мобильные устройства, и первыми ее получили новые смарт-часы Watch 3 и Watch 3 Pro, а также планшетные компьютеры линейки MatePad. Как сообщили CNews представители Huawei, в обозримом будущем компания намерена перевести на эту прошивку еще и смартфоны Mate 40 и Mate X2, изначально разрабатывавшиеся под ОС Google Android.

Копия Apple iOS

HarmonyOS с самого начала создавалась как замена Android после того, как бывший Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в мае 2019 г. запретил Google работать с Huawei. Компания лишилась возможности устанавливать на свои смартфоны сервисы Google, в том числе YouTube, и в декабре 2019 г. запустила собственный их аналог Huawei Mobile Services вместе с магазином приложений App Gallery.

Однако визуально HarmonyOS больше напоминает не Android, а iOS – мобильную операционку Apple. Это проявляется, например, в дизайне центра управления, а также в том, как выглядят виджеты.

Сходство новой Harmony OS 2.0 с Apple iOS сразу бросается в глаза

Многое HarmonyOS 2.0 почерпнула у EMUI – оболочки Huawei для Android. В частности, она позаимствовала у нее технологии защиты конфиденциальности.

Представители Huawei сообщили CNews, что HarmonyOS 2 работает более плавно на фоне последней версии EMUI. «Телефон на новой операционной системе поддерживает скорость чтения/записи на уровне нового смартфона даже через 36 месяцев работы, и если в памяти устройства осталось мало свободного места», – отметили они.

Так выглядят виджеты в новой операционке Huawei

Они рассказали также, что на HarmonyOS 2 аккумулятор работает дольше, чем на Android. По их словам, после обновления до HarmonyOS 2 время непрерывной игры в Peace Elite на смартфоне Mate 40 Pro составляет 5,1 часа, но не указали, как долго проживет в таком режиме смартфон с Android.

Также во избежание возможных споров об авторских правах Huawei разработала для своей системы собственный шрифт HarmonyOS Sans.

Смарт-часы на Harmony OS

Как пишет The Verge, обе модели часов, Watch 3 и 3 Pro, поддерживают технологию eSIM для подключения к сотовым сетям без использования обычной SIM-карты.

Huawei не стала делать Watch 3 похожими на Apple Watch и отдала предпочтение классическому стилю

Часы Huawei Watch 3 оснащены экраном AMOLED круглой формы диаметром 1,43 дюйма с плотностью 326 точек на дюйм и яркостью до 1000 нит. Из элементов управления, помимо таскрина, у часов есть физическая кнопка и вращающаяся «коронка» для навигации по меню, как у Apple Watch.

Обзор часов Huawei Watch 3

Корпус часов отлит из стали. Внутри есть батарея, заряда которой хватает на 14 дней в режиме экономии энергии. Наличие на Huawei Watch 3 прошивки Harmony OS позволяет устанавливать на них приложения из магазина App Gallery. Для часов предусмотрены ремешки из кожи, стали и силикона.

Модель Huawei Watch 3 Pro отличается от обычных Huawei Watch 3 титановым корпусом и увеличенным временем автономной работы. Батареи здесь хватает на 21 день. Обе новинки можно использовать в качестве фитнес-трекера за счет поддержки 100 видов тренировок.

Для часов можно приобрести металлический браслет

Стоимость Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro на момент публикации материала не раскрывалась. Дату релиза Huawei тоже раскроет позже. Цена будет включать датчик сердцебиения, контроль температуры тела и функцию обнаружения падения.

Планшет без Android

Следующей новинкой Huawei с HarmonyOS 2.0 на борту стал планшет MatePad Pro. Аппарат по размерам сопоставим с топовой модификацией Apple iPad Pro 12.9 за счет своего экрана на 12,6 дюйма по диагонали.

За счет большого экрана и клавиатуры MatePad Pro, в теории, может заменить ноутбук

Дисплей MatePad Pro – это OLED-матрица с разрешением 2500х1600 точек, рамками 5,6 миллиметра и яркостью до 400 нит. Он занимает 90% лицевой панели, охватывает 100% цветового пространства DCI P3 и имеет TUV-сертификат.

Обзор планшета Huawei MatePad Pro

Внутри планшета установлен процессор Huawei Kirin 9000Е с топологией 5 нм и встроенной 22-ядерной видеокартой Mali-G78. В наличии аккумулятор емкостью 10050 мАч, которого хватает на 17 дней в режиме ожидания. Есть поддержка 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной зарядок.

Поддержка стилуса в планшете тоже есть

MatePad Pro весит около 609 граммов при тоkobyt 6,7 мм. В его цену входят модуль Wi-Fi 6E (самый современный на момент анонса) и 29 антенн, а также тройная камера с основным модулем 8 Мп, широкоугольным 8 Мп и сенсором глубины.

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Помимо этого, в MatePad Pro есть восемь динамиков и поддержка аксессуаров – клавиатуры-подставки и фирменного стилуса M-Pencil. Пока неизвестно, входят ли они в комплект поставки.

В режиме планшета Harmony OS начинает походить на iPad OS

Цена планшета и сроки его релиза пока не установлены.

Какие еще устройства перейдут на новую ОС

Как сообщили CNews представители Huawei, компания планирует перевести на Harmony OS 2.0 около 100 своих устройств, но пока это касается только Китая. Как много гаджетов, доступных на мировом и российском рынках, получат апдейт, остается неизвестным.

В Китае же новую прошивку получат, в том числе, смартфоны Huawei серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8.

Список будет включать и как минимум два планшета в дополнение к упомянутому 12,6-дюймовому MatePad Pro. Это еще один MatePad Pro, но с экраном 10,8 дюйма, и 11-дюймовый MatePad 11.

Оба компьютера Huawei показал на презентации Harmony OS, но, в отличие от топового 12,6-дюймового планшета, в них стоят процессоры Qualcomm. 10,89-дюймовый MatePad Pro работает на Snapdragon 870, а MatePad 11 получил Snapdragon 865. Прочие спецификации и цены этих компьютеров Huawei не указывает.