Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами

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Компания Xiaomi выпустит первые для себя OLED-телевизоры. Их появление запланировано на начало 2020 г., и они, как и вся современная техника Xiaomi, будут стоить заметно дешевле конкурентов.

Китайский OLED

Компания Xiaomi работает над линейкой OLED-телевизоров, первых в ее модельном ряду. Выход на новый для нее сегмент рынка запланирован на I квартал 2020 г.

О подготовке к релизу OLED-ТВ рассказал глава телевизионного подразделения Xiaomi Ли Сяошуан (Li Xiaoshuang). По его словам, компания нацелилась на конкуренцию не с малоизвестными брендами, а с крупными производителями, в том числе с Samsung, LG и Sony.

Ценовая политика Xiaomi в отношении телевизоров с OLED-дисплеями на 8 ноября 2019 г. оставалась неизвестной. Однако все существующие ее ТВ стоят значительно дешевле конкурирующих моделей, и это касается как совсем бюджетных, так и премиальных телевизоров на квантовых точках. К примеру, самый доступный 55-дюймовый QLED-ТВ Xiaomi стоит в Китае практически в три раза дешевле самого дешевого 55-дюймового телевизора Samsung с квантовыми точками - 27 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 ноября 2019 г. против 95 тыс. руб. за Samsung QE55Q67RAUXRU (указана стоимость ТВ на российском рынке).

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Все технические подробности о новинках строго засекречены. Представители Xiaomi даже не указывают, кто займется поставками OLED-матриц для нее.

Другие ТВ-новинки Xiaomi

В дополнение к OLED-телевизорам компания Xiaomi собирается выпустить так называемые «многосекционные» ТВ, которые Ли Сяошуан несколько раз назвал «многоэкранными». На момент публикации материала не было известно, что именно Xiaomi подразумевает под этим названием, и как в итоге будут функционировать эти новинки.

«Многоэкранные» ТВ Xiaomi выпустит в течение 2020 г., как и первые модели с поддержкой разрешения 8К., но пока без уточнения дня и месяца. Их появление ожидалось в составе линейки Mi TV 5, дебютировавшей в начале ноября 2019 г., однако компания решила пока что ограничиться 4К-панелями с целью удержания стоимости телевизоров на минимальном уровне.

Глава телевизионного подразделения Xiaomi Ли Сяошуан

8К-экраны могут получить поддержку технологий квантовых точек, или же Xiaomi может решить обкатать ее сперва на телевизорах без QLED. В список поставщиков 8K-панелей для Xiaomi, по данным Ли Сяошуана, могут войти компании Huaxing Optoelectronics, Samsung и BOE.

Также китайский вендор работает над дисплеями Mini LED, которые в сравнении с OLED за счет особенности технологии будут ярче, контрастнее и насыщеннее в плане цветовых оттенков. Над использованием подобных дисплеев в своей технике в настоящее время всерьез задумывается компания Apple – экраны Mini LED в ближайшие несколько лет могут появиться в планшетах iPad Pro и в ноутбуках MacBook Pro. О своих планах по их использованию в смартфонах iPhone Pro Apple пока не сообщает.

Актуальный модельный ряд ТВ Xiaomi

Линейка телевизоров Xiaomi в 2019 г. представлена моделями с дисплеями IPS и QLED (новинки с OLED займут место непосредственно между ними). Актуальных серий у компании три – Mi TV 4, вышедшая в конце 2018 г. и доступная в России с апреля 2019 г., Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro. Им обеим всего несколько дней от роду.

Mi TV 5 Pro состоит исключительно из телевизоров с экранами на квантовых точках, и на момент публикации материала это были самые доступные QLED-ТВ на рынке. Так, 55-дюймовый телевизор QLED стоит в Китае около 33,5 тыс. руб., тогда как Samsung, лидер этого сегмента рынка, предлагает свой самый дешевый QLED в России за 95 тыс. руб. Другими словами, новинка Xiaomi стоит практически втрое дешевле.

Серия Mi TV 5 – это линейка телевизоров с классическими IPS-матрицами, поддерживающими разрешение 4К. От представителей старшей линейки данные модели отличаются в первую очередь отсутствием квантовых точек и объемами оперативной и встроенной памяти, но внешне они выглядят точно так же. Цены на Mi TV 5 в КНР стартуют приблизительно с 27 тыс. руб. за 55-дюймовый телевизор.

Интерьерный телевизор Xiaomi Mi Art

Mi TV 5 и 5 Pro на начало ноября 2019 г. в России не продавались – на российском рынке Xiaomi предлагает лишь серию Mi TV 4. Это предшественник Mi 5 с немного менее мощной аппаратной начинкой и более классическим экстерьером. При этом старшие представители серии поддерживают разрешение 4К (в младших используются матрицы Full HD и даже HD), плюс в этой серии есть интерьерный телевизор Xiaomi Mi Art с выносным блоком электроники. Его можно украсить рамкой и превратить его в технологичную картину – такой же принцип используется в телевизорах Samsung The Frame, тоже доступных в России, но по намного более высокой цене – 65-дюймовый Mi Art (в России не продается) стоит в Китае 7000 юаней (63,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 ноября 2019 г.), тогда как цена Samsung The Frame с такой же диагональю в США составляет $1800 (114,3 тыс. руб.), а в России – 190 тыс. руб.