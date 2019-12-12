Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена

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В Китае состоялся релиз телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с дисплеями на «квантовых точках», дебютировавших в середине ноября 2019 г. Это самые доступные телевизоры с экранами подобного типа на рынке, а сама серия включает модели на 55, 65 и 75 дюймов.

Долгожданный релиз

Компания Xiaomi начала розничные продажи своих телевизоров новой линейки Mi TV 5 Pro с дисплеями на «квантовых точках». Покупателям доступны пока лишь две модели из трех – самая крупная 75-дюймовая поступит в продажу позднее, точные сроки Xiaomi не называет.

Релиз Mi TV 5 Pro состоялся позже запланированного срока – в день анонса, 5 ноября 2019 г. Xiaomi сообщала, что выпустит их ближе к концу ноября 2019 г. Причина задержки не раскрывается, и цены Xiaomi снижать не стала.

Так, самая базовая модель линейки Mi TV 5 Pro с диагональю 55 дюймов при покупке в КНР обойдется в 3700 юаней (33,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 декабря 2019 г.), а за 65 дюймов Xiaomi попросит 5000 юаней (45,2 тыс. руб.). 75-дюймовый телевизор на старте продаж будет стоить 10 тыс. юаней (90,3 тыс. руб.).

Xiaomi Mi TV 5 Pro на квантовых точках

Mi TV 5 Pro – это самые дешевые телевизоры на «квантовых точках» на мировом рынке. Телевизоры других производителей, дополненные этой технологией, предназначенной для улучшения качества изображения, стоят заметно дороже. К примеру, на момент публикации материала самый доступный 75-дюймовый QLED-телевизор Samsung в российской рознице стоил, с учетом скидки, 180 тыс. руб. (модель Q60R, индекс QE75Q60RAUXRU), а самый дешевый 55-дюймовый – 90 тыс. руб. (Q67R QE55Q67RAUXRU). Стоимость и дата премьеры Mi TV 5 Pro в России неизвестны.

Что входит в стоимость

Телевизоры Xiaomi серии Mi TV 5 Pro отличаются друг от друга исключительно диагональю экрана – все прочие их спецификации идентичны. Дисплей поддерживает разрешение Ultra HD (4K, 3840x2160 пикселей) и режим HDR10+, заявлены 108-процентный охват цветового пространства NTSC и сверхтонкие рамки по бокам и сверху – 1,8 миллиметра.

Демонстрация особенностей Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Толщина алюминиевого корпуса телевизора, за исключением той части, где расположена вся электроника, не превышает 5,1 миллиметра. Аппаратное обеспечение Mi TV 5 Pro состоит в первую очередь из процессора T972 производства компании Amlogic, которая специализируется на выпуске чипов для многих современных смарт-ТВ, а также для ТВ-приставок. Т972 выпускается по относительно современной 12-нанометровой технологии и включает в себя квартет вычислительных ядер Cortex A55 с частотой 1,9 ГГц. В его составе также присутствует двухъядерная видеокарта Mali G72 MP2, а его производительности хватает для обработки 8K-видео.

Вместе с процессором в телевизорах Mi TV 5 Pro есть встроенный накопитель на 64 ГБ и модуль оперативной памяти на 4 гигабайта. В наборе проводных интерфейсов присутствуют пара USB-портов, три входа HDMI, Ethernet-разъем и S/PDIF, а к имеющимся беспроводным интерфейсам относятся WiFi 802.11 ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth. Xiaomi также предусмотрела технологии DTS HD Sound и Dolby Audio для улучшения качества звука, который выводится на четыре 8-ваттных динамика.

Смарт-составляющая

Mi TV 5 Pro оснащены прошивкой Xiaomi PatchWall 2.0 – глубоко модернизированной Android TV 9 с проприетарной оболочкой. Есть поддержка Android-приложений, штатное ПО для быстрого доступа к наиболее популярным онлайн-кинотеатрам и встроенный браузер. Поддерживается воспроизведение контента по локальной сети и с внешних USB-носителей.

PatchWall 2.0

В комплект поставки входит пульт ДУ с модулем Bluetooth и встроенным микрофоном. Последний нужен для взаимодействия со встроенным в телевизор голосовым ассистентом.

5 декабря 2019 г. Xiaomi выпустила обновление прошивки для всех ТВ новой линейки. Оно несет в себе функцию видеозвонков для всех пользователей, но для ее использования потребуется подключить к ТВ внешнюю веб-камеру с рекомендованным разрешением не ниже HD (1280x720 точек). Звонить можно как на другие телевизоры Xiaomi, так и на смартфоны этой марки, но необходима привязка к Mi-аккаунту на обоих устройствах. Голосовые вызовы тоже поддерживаются.

Телевизоры без «квантовых точек»

Вместе с линейкой Mi TV 5 Pro Xiaomi запустила младшую серию телевизоров Mi TV 5. По дизайну они полностью скопированы с Mi TV 5 Pro, но внутренние различия все же есть. В первую очередь, у этих ТВ нет «квантовых точек» – используется классическая матрица IPS формата 4К. Помимо этого, им досталось заметно меньше памяти – 32 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной.

55-дюймовый Xiaomi Mi TV 5

Еще одно отличие заключается в количестве динамиков, которых здесь два. В плане остальных спецификаций, вплоть до модели процессора и количества интерфейсов, Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro различий не имеют.

Базовая линейка, как и старшая, включает в себя модели на 55 дюймов (3000 юаней, 27,1 тыс. руб.), 65 дюймов (4000 юаней, 36,1 тыс. руб.) и 75 дюймов стоимостью 8000 юаней (72,2 тыс. руб.).