Samsung представила в России обновленную линейку интерьерных телевизоров The Frame. Цена. Фото

Samsung представила в России новое поколение интерьерных телевизоров The Frame – высокотехнологичные QLED TV с разрешением 4K и возможностью персонализации. Новинки представлены моделями диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Устройства можно приобрести в официальном интернет-магазине Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене от 89990 руб. за телевизор с диагональю 43 дюйма.

The Frame 2021 г. получили усовершенствованное качество изображения с повышенной яркостью (600 нит вместо 500 нит) и технологией Dual LED. Объем встроенной памяти был увеличен с 500 МБ до 6 ГБ, чтобы на телевизорах можно было хранить больше контента.

Обновленные телевизоры стали еще больше похожи на настоящие картины: они получили на 46% более тонкий дизайн, чем модели предыдущего поколения, толщина The Frame 2021 составляет 24,9 мм. Новые рамки стилей «Модерн» (доступна в белом, древесном и коричневом цветах) и «Объемная» (белая или коричнево-красная) предоставляют пользователям больше возможностей для персонализации устройства, а настраиваемая по высоте подставка позволит установить ТВ с саундбаром.

Программное обеспечение также было усовершенствовано. На обновленном домашнем экране теперь можно выделять любимые коллекции произведений искусства, в «Галерее» появилось больше контента с подробной информацией, а также новый сервис уведомлений.

Интерьерный телевизор Samsung The Frame

Отличительная черта линейки The Frame – режим «Картина» – телевизор воспроизводит выбранное пользователем произведение искусства или фотографию, а интеллектуальный датчик определяет уровень освещенности в комнате и автоматически адаптирует яркость экрана, чтобы изображение выглядело максимально естественно. Кроме того, в приложении «Магазин искусств» появилось множество новых картин, рисунков и фотографий на любой вкус. Доступ к нему позволяет пользователю выбрать и загрузить понравившиеся работы из более чем 1,4 тыс. шедевров классической и современной живописи, а также профессиональной фотографии. При покупке ТВ и регистрации в приложении «Магазин искусств» (Art Store) можно получить 3 месяца бесплатной подписки в подарок.

Внешний вид The Frame создает сам пользователь. Выбирая из большой коллекции цветов и стилей сменных рамок, дополнительных аксессуаров и картин для отображения на экране, каждый сможет сделать устройство гармоничным элементом интерьера.