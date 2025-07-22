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Цифровизация Внедрения
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На базе Consid.WMS автоматизированы еще три региональных логистических центра ЭТМ

Компания Consid, российский разработчик и интегратор ИТ-систем для управления логистикой, завершила внедрение системы управления складом Consid.WMS в трех новых логистических центрах федерального дистрибутора электротехнической продукции — компании ЭТМ в Челябинске (8 тыс. кв. м), Нижнем Новгороде (10 тыс. кв. м) и Воронеже (новая очередь строительства в уже действующем распределительном центр в Воронеже, общая площадь – 15 тыс. кв. м). Об этом CNews сообщили представители Consid.

Более 10 лет назад Consid.WMS была выбрана в качестве целевой платформы для управления складской сетью ЭТМ, являющейся российским дистрибьютором электротехники. На сегодняшний день количество региональных логистических центров ЭТМ, работающих на базе Consid.WMS, достигло 11: система функционирует на складах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Малоярославце, Челябинске и Нижнем Новгороде. Общая площадь автоматизированных складов - 220 тыс. кв. метров хранения класса «А», в эксплуатации находится более 1500 пользовательских лицензий. Ряд объектов дополнительно оснащен автоматизированными складскими комплексами SensorLink и конвейерными линиями с авторассортировкой заказов по направлениям доставки на базе решений Comitas.

Общий объем поставок на три новых РЦ – 204 пользовательские лицензии.

Consid.WMS охватывает все ключевые этапы складской логистики — от приемки, размещения и пополнения запасов до проведения инвентаризаций, отбора, упаковки и отгрузки продукции. Система настраивается под особенности бизнес-процессов ЭТМ и поддерживает работу на складах с большим ассортимент товаров, разнообразием габаритов и подгрупп продукции. Система решает различные специфические задачи, включая работу с кабельной продукцией: хранение на барабанах разных диаметров, операции перемотки, нарезки, а также учет и возврат тары.

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Цифровизация

В функционал WMS включено распределение заданий между множеством типов складской техники с точной настройкой доступа по зонам и видам операций. Также предусмотрено управление всеми стадиями отгрузки с поддержкой отгрузочных модулей.

По мнению специалистов ЭТМ, одна из ключевых особенностей Consid.WMS — это ее открытая архитектура и удобство в доработке. Благодаря этому ИТ-команда заказчика может самостоятельно адаптировать систему под меняющиеся задачи и бизнес-процессы без необходимости постоянного привлечения сторонних разработчиков, что снижает затраты на сопровождение и развитие решения.

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