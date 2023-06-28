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МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области

В Пересне Починковского района Смоленской области появился скоростной мобильный интернет. Доступ к цифровым сервисам получили более одной тыс. жителей и пассажиры проходящих электропоездов «Брянск-Смоленск» и «Починок-Смоленск». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила в центре деревни Пересна телеком-оборудование, которое обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться всеми цифровыми сервисами, которые доступны жителям остальной России.

Теперь местные жители и приезжие получили доступ к порталу госуслуг, сервису заказа такси и покупки проездных билетов, товаров в онлайн-магазинах и многое другое. Быстрее стали запускаться навигаторы, сайты и приложения с расписанием движения поездов. Проезжающие пассажиры электропоездов «Брянск-Смоленск» и «Починок-Смоленск» могут совершать голосовые звонки, пользоваться мессенджерами, пересылать фото, смотреть фильмы в пути.

«К доступной ранее в Пересне голосовой связи МТС добавила скоростной мобильный интернет. Теперь местные жители и приезжие могут не только пользоваться привычными услугами связи, но и всеми экосистемными сервисами МТС Premium: смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре Kion, запускать музыку в МТС Music, читать и слушать книги в онлайн-библиотеке «Строки», в том числе из школьного списка на лето», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС модернизировала сети в Смоленске, Рославле, Сафонове, Десногорске Смоленской области, а также на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Белоруссия», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

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