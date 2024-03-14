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МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске

МТС сообщила о модернизации сети в Десногорске Смоленской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе выросла в среднем в 1,5 раза, в том числе на основных площадках для проводов Масленицы, которые пройдут 16-17 марта.

МТС провела модернизацию сети в центре Десногорска, в микрорайонах №1, 3 и 4, установив дополнительное телеком-оборудование, которое позволило перераспределить нагрузку на сеть, увеличить территорию покрытия и скорость передачи данных до 100 Мбит/с. В дни празднования Масленицы в этих районах разместятся основные творческие площадки для массовых мероприятий. Участники гуляний смогут скачивать в сети программу, следить за ходом конкурсов и выступлений вокальных коллективов в соцсетях, чтобы ориентироваться по праздничным локациям.

В результате проведенных МТС работ скорости передачи данных в Десногорске теперь достаточно, чтобы на протяжении всей четырехчасовой программы 16 и 17 марта при максимальной нагрузке на сеть местные жители и приезжие могли делать стримы в соцсетях, пересылать друг другу фото и видео, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС.

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Цифровизация

«Десногорск является одним из самых динамично развивающихся городов Смоленской области, в котором много молодежи и людей зрелого возраста, привыкших к удобству цифровых сервисов. В ответ на планомерно растущий интернет-трафик мы провели масштабную модернизацию во втором полугодии 2023 года, теперь добавили новый диапазон, который увеличил зону LTE-покрытия и расширил доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Это важно в свете приближающегося начала летнего туристического сезона, когда увеличится поток туристов на объекты Смоленской АЭС, которая находится в Десногорске», – сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Ранее МТС провела модернизацию сети в Смоленске, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском районах, в Вязьме, на Старой Смоленской дороге, на федеральных трассах М-1 «Москва-Минск» и Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — Беларусь», по которой курсируют автомобилисты с южного и восточного направлений.

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