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Мобильный интернет ускорили к лету в Петербурге и Ленобласти

МТС установила дополнительные базовые станции стандарта LTE более чем в 10 районах и населенных пунктах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обновление сети позволило подготовить телеком-инфраструктуру к предстоящему летнему сезону, а также ускорить мобильный интернет в городе и за его пределами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС разместили телеком-оборудование в Петродворцовом, Красносельском, Московском, Красногвардейском, Невском, Василеостровском, Фрунзенском районах Петербурга, а также на территории Ленобласти — в Гатчинском муниципальном округе, Синявинском, Лодейнопольском и Волосовском городских поселениях, поселках под Всеволожском, Сосновым Бором и в Шлиссельбурге. Обновления сети затронули как жилые массивы и частный сектор, например, СНТ «Петроградское» и «Новокалищенское-2», так и общественные пространства, в которых горожане проводят свободное время. Так, новые скорости получили сад «Прометей» на севере Петербурга, парк «Куракина дача» на юго-востоке города и территория вблизи Малоневского канала и Комсомольского парка в Шлиссельбурге.

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Цифровизация

Модернизация позволила улучшить радиопокрытиe, емкость сети LTE и нарастить скорость мобильного интернета в указанных районах в среднем на треть. Еще МТС использует технологию агрегации (сложения) всех доступных в северо-западном регионе диапазонов частот: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. Она помогает увеличить пропускную способность и скорость передачи данных даже в пиковые нагрузки.

«В сезон отпусков нагрузка на телеком-сеть существенно вырастает, ведь в Санкт-Петербург и Ленинградскую область приезжает на отдых множество гостей со всей страны. И данные платформы Bronevik говорят нам о том же: на майских праздниках Северная столица вошла в топ городов по бронированию туристического жилья. И не будем забывать, что весной и летом сами петербуржцы больше времени проводят на улицах, в парках, в общественных пространствах. Многие отправляются за город, чтобы отдохнуть от ритма мегаполиса и «сменить картинку». Мы прекрасно понимаем, что и горожанам, и гостям важно оставаться на связи и пользоваться всеми цифровыми сервисами, поэтому к высокому сезону подготавливаем сеть заранее», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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