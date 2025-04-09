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Wray Christopher Рэй Кристофер



09.04.2025 Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США 2
08.10.2024 Китайские хакеры взломали систему телефонной прослушки США 2
02.04.2019 «Как после 11 сентября»: ФБР перепрофилируют на борьбу с киберактивностью России и Китая 1
20.07.2018 Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ 2
30.08.2004 В США 150 человек арестованы за интернет-преступления 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Wray Christopher и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 682 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Unsplash 917 1
Charles Schwab 89 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1148 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1241 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
Демократическая политическая партия США 116 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 144 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30219 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12868 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 859 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11782 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8718 1
Samsung The Wall 25 1
Resch David - Реш Дэвид 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 473 2
Smith Scott - Смит Скотт 4 2
Marshall Howard - Маршалл Говард 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52406 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17290 2
США - Колумбия - Вашингтон 1396 2
Россия - РФ - Российская федерация 147118 2
Китай - Пекин - Beijing 1004 1
США - Нью-Йорк 3102 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1010 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 4
Частный сектор 143 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7037 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4729 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18943 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1183 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4196 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8155 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1302 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13869 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1601 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7827 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3539 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1287 3
Vnunet 224 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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