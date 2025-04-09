Получите все материалы CNews по ключевому слову
Baldwin Kristen Болдуин Кристен
|09.04.2025
|Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США 1
Baldwin Kristen и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24807 1
|Harris Kamala - Харрис Камала 6 1
|Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 492 1
|Wray Christopher - Рэй Кристофер 5 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 1
|The Economist 47 1
|Bloomberg 1314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.