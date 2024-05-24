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МТС разогнала интернет в Ангарске ко Дню города

МТС установила новое оборудование 4G в нескольких микрорайонах города Ангарска. В результате для жителей многоквартирных домов и частного сектора спальных микрорайонов, а также в центре города, где проходят массовые мероприятия, скорость мобильного интернета увеличилась в среднем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции МТС заработали в 15 и 17 микрорайонах, где помимо жилых домов, расположены социально-значимые объекты – школы, интернат, детские сады, спортивное поле, военный коммисариат, библиотека, а аткже автогаражные кооперативы. Ускоренный мобильный интернет могут почувствовать жители и 94 квартала и прилегающего к нему частный сектор и профилакторий «Родник». Кроме этого LTE-интернет впервые появился в Новом четвертом микрорайоне на окраине Ангарска, одновременно покрывая промышленный массив города.

Также специалисты компании ко Дню города ускорили сеть в центре Ангарска, в местах, где проходят массовых мероприятия, в частности на Площади Ленина возле ДК «Нефтехимик». Усиление покрытия 4G позволило увеличить пропускную способность сети, чтобы горожане без задержек могли делиться впечатлениями с мероприятий и общаться в сети во время большого количества людей.

«После проведенных на сети работ мы зафиксировали рост 4G-трафика в два раза. Это говорит о востребованности быстрого мобильного интернета у горожан, при этом жители многоэтажек и частных домов теперь могут выходить в сеть на комфортной скорости даже в часы пик. В ближайшее время мы планируем установить дополнительное оборудование и в других локациях, так называемых «белых пятнах» на карте города нефтехтмиков», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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