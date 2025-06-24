«МегаФон»: жители Чечни стали больше интересоваться спортом

К лету жители кавказской республики стали готовиться еще весной. С начала апреля 2025 г. интернет-трафик на сайтах тренажерных залов вырос на 10% по сравнению с 2024 г. Об этом сообщают аналитики «МегаФона», основываясь на обезличенных данных абонентов.

Рост трафика на профильных ресурсах для покупки абонементов и изучения тренировок стал заметен с середины весны 2025 г. Особенно в регионе фитнес уважают мужчины, они составляют до 80% всех посетителей. Больше всего физическими нагрузками интересуются молодые люди от 18 до 24 лет. Однако и женщины стали больше заниматься спортом, их доля за год выросла на 4%. Преимущественно это также девушки до 30 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За год динамика посещения таких сайтов несколько изменилась. Если в 2024 г. пользователи активно выбирали спортзалы после новогодних праздников, то сейчас отложили подготовку к пляжному сезону до потепления. На изменение повлияло и то, что, по данным Министерства спорта России, жители Чеченской Республики входят в число самых спортивных в стране, и не у многих есть необходимость готовиться к поездкам на море заранее.

Спортивные залы в Чечне изучают не только местные жители, но и туристы. Приезжающие из Москвы, Ставрополя, Дагестана и Башкортостана даже на отдыхе или в командировке не хотят прерывать привычный график и тренируются у наставников в Грозном.

«В нашем регионе, как и во всей стране, заниматься спортом сейчас почетно и даже модно. Причем не только в специально отведенных для этого местах, но и дома, во дворе, на природе. Чтобы наши абоненты всегда имели доступ к онлайн-занятиям, видеоурокам, а также могли пользоваться мобильным интернетом в спортивном зале, специалисты оператора за последние три месяца модернизировали оборудование более чем на 100 телеком-объектах и ввели в эксплуатацию новые базовые станции. Это позволяет клиентам задействовать все необходимые интернет-сервисы как в самом городе, так и при выездах из него, и заниматься спортом с удовольствием», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

После проведенных работ скорость мобильного интернета в Грозном в среднем достигает 100 Мбит/с.