«МегаФон»: жители Чечни стали чаще учиться онлайн

С начала учебного года жители Чечни активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел почти в шесть раз в сравнении с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в регионах Кавказа, сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов.

К началу ноября интерес к онлайн‑образованию вырос во всех регионах СКФО, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Чеченской Республике — в 5,8 раз, в сравнении с летними цифрами.

В 2024 г. жители Чечни на 24% чаще учатся удаленно, чем в прошлом. Наибольший объём интернет‑данных пока приходится на зимние месяцы и октябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают языковые школы. В регионе их посещают на 41% активнее, чем в 2023. Платформы для обучения программированию стали популярнее на 5%.

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 72%. В этой категории привязка к сезонности ещё более ощутима: в сентябре и октябре посещаемость порталов выросла в 2,5 раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и изучению иностранных языков.

«В современном мире образование является непрерывным процессом, который проходит не только за партами, но и дома. Сегодня гаджеты позволяют с комфортом учиться онлайн: смотреть лекции, общаться по видеосвязи с преподавателями, пользоваться электронными библиотеками. Особенно это актуально для жителей отдаленных и высокогорных населенных пунктов. Мы учитываем это при развитии сети — только за прошедшее лето построили и модернизировали телеком‑оборудование в Гудермесском, Шалинском, Наурском, Надтеречном, Ножай-Юртовском районе. Во многих населенных пунктах скорость мобильного интернета достигает рекордных для региона 100 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.