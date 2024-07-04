«МегаФон» улучшил сигнал на севере Чечни

Технические специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в Надтеречном районе республики. Абонентам сразу семи населенных пунктов стал доступен стабильный сигнал связи и мобильный интернет со скоростью до 115 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы провели в селах Братском, Знаменском, Надтеречном, Мекен-Юрте, Подгорном, Зебир-Юрте, Комарово. Совокупно здесь проживают более 15 тыс. человек. Пользователи в районе ежедневно потребляют объем трафика, сопоставимый с круглосуточным просмотром видеоконтента в течение пяти дней. В результате активации дополнительного высокочастотного слоя удалось добиться роста скорости на 15%. Кроме того, снизилась нагрузка в 4G-диапазонах сети.

«Мы регулярно отслеживаем в республике возрастающий интерес к сети и внедряем такие технические решения, чтобы нашим пользователям всегда были доступны высокие скорости мобильного интернета. По данным аналитиков, трафик в Надтеречном районе за последние полгода вырос на 23%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Также специалисты отмечают, что сельские жители стали активнее пользоваться социальными сетями и киноплатформами. Новые скорости интернета позволяют не только мгновенно делиться фотографиями с близкими, но и загружать до 10 фильмов в час на свои смартфоны и прочие гаджеты, чтобы поддерживать тренд», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Также абоненты в Надтеречном районе стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.